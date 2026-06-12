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SK Hynix se prÃ©pare Ã  lancer une mÃ©moire de nouvelle gÃ©nÃ©ration.
PubliÃ© le: 12/06/2026 @ 18:06:48: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielSK Hynix lancera la production en sÃ©rie de sa solution de mÃ©moire flash NAND 375 couches d'ici fin 2026, offrant une densitÃ© de stockage accrue. Il est Ã  noter que SK Hynix et Samsung poursuivent la course au nombre de couches le plus Ã©levÃ© dans le segment de la mÃ©moire flash NAND. Alors que Samsung vise plus de 400 couches, y compris des solutions double couche pouvant atteindre 1 000 couches, SK Hynix prÃ©voit de dÃ©marrer prochainement la production en sÃ©rie de sa puce NAND 375 couches, plus modeste. Selon certaines sources, SK Hynix a dÃ©jÃ  validÃ© sa technologie NAND 375 couches et se prÃ©pare Ã  lancer la production en sÃ©rie dans ses usines. La production sera organisÃ©e Ã  partir des installations existantes qui produisent actuellement des solutions 321 couches.

Il est Ã  noter que SK Hynix dÃ©signait initialement ce produit en interne comme un disque Ã  400 couches, mais ce nombre a Ã©tÃ© ramenÃ© ultÃ©rieurement Ã  375 en raison de difficultÃ©s techniques liÃ©es Ã  l'augmentation de la taille des structures. La feuille de route interne de l'entreprise prÃ©voit toutefois le dÃ©veloppement futur de solutions Ã  480 et 604 couches, qui nÃ©cessiteront une approche technologique diffÃ©rente. Cette approche consiste Ã  remplacer le film de tungstÃ¨ne par du molybdÃ¨ne lors de la production. Ce nouveau matÃ©riau permet de rÃ©soudre les problÃ¨mes de transmission du signal associÃ©s au tungstÃ¨ne, car il est moins sensible Ã  la rÃ©sistance Ã©lectrique Ã©levÃ©e. Ceci permettra Ã  l'avenir la production de disques de plus grande capacitÃ©.
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