La manette DualSense bÃ©nÃ©ficie dÃ©sormais d'une compatibilitÃ© sans fil complÃ¨te sur PC.

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La manette DualSense bÃ©nÃ©ficie dÃ©sormais d'une compatibilitÃ© sans fil complÃ...
PubliÃ© le: 12/06/2026 @ 18:06:18: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osLa manette DualSense de la PlayStation 5 est compatible avec plusieurs jeux PC depuis un certain temps, mais seule une connexion filaire permet d'accÃ©der Ã  toutes ses fonctionnalitÃ©s. Cette limitation est notable par rapport Ã  l'utilisation d'une manette sur console, et Sony ne semble pas pressÃ© d'y remÃ©dier. Cependant, dÃ¨s aujourd'hui, les joueurs PC ne rencontreront plus ces limitations grÃ¢ce Ã  la mise Ã  jour logicielle DSX v3.2 Beta 01 qui corrige ce problÃ¨me. Les notes de patch officielles, publiÃ©es par le dÃ©veloppeur sur Steam, indiquent : Â« Ajoute une DualSense virtuelle avec prise en charge audio, permettant aux jeux de diffuser l'audio et le retour haptique natifs de la DualSense via le DSX par Bluetooth ou USB. (DSX+ est toujours requis pour crÃ©er une instance DualSense virtuelle.) Â»

Ainsi, l'application permet d'accÃ©der Ã  toutes les fonctionnalitÃ©s de la manette via Bluetooth, Ã©largissant considÃ©rablement les possibilitÃ©s et amÃ©liorant l'expÃ©rience de jeu, notamment pour ceux qui jouent sur PC via leur tÃ©lÃ©viseur et sont contraints d'utiliser une connexion sans fil, ce qui limitait fortement les fonctionnalitÃ©s, mÃªme de la coÃ»teuse DualSense Edge. Certes, DSX est disponible sur Steam au prix de 8 $, et le DLC supplÃ©mentaire incluant la fonctionnalitÃ© DualSense virtuelle coÃ»te 4 $ de plus. Mais compte tenu du confort accru, cette dÃ©pense est pleinement justifiÃ©e.
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