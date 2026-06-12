TSMC dÃ©veloppe une nouvelle technologie de fabrication pour les puces d'IA.

Selon des sources internes au secteur des semi-conducteurs, TSMC travaille sur une technologie d'encapsulation de puces avancÃ©e appelÃ©e CoPoS. CoPoS signifie Â« Chip-on-Panel-on-Structure Â» â€‹â€‹(Chip-on-Panel-on-Structure). Cette technologie utilise un matÃ©riau en verre qui sert Ã la fois de support temporaire et de substrat final dans une structure Â« sandwich Â» Ã trois couches. TSMC prÃ©voit de lancer la production en sÃ©rie de puces CoPoS d'ici fin 2028. Cette nouvelle technologie devrait permettre de rÃ©duire les coÃ»ts de production tout en augmentant la productivitÃ©.
D'aprÃ¨s les informations disponibles, le processeur d'IA Feynman de NVIDIA sera la premiÃ¨re solution Ã exploiter la technologie d'encapsulation CoPoS. En effet, cette nouvelle gÃ©nÃ©ration de technologie de gravure est principalement destinÃ©e aux puces pour l'intelligence artificielle et le calcul haute performance. Si CoPoS s'avÃ¨re Ãªtre une technologie de rupture, elle renforcera la position dominante de TSMC sur le marchÃ© de la fabrication de semi-conducteurs Ã faÃ§on et contraindra ses concurrents Ã dÃ©velopper des solutions alternatives. Il est important de noter, cependant, qu'il s'agit d'une technologie trÃ¨s dÃ©licate qui requiert des Ã©quipements spÃ©cialisÃ©s, un dÃ©veloppement avancÃ© et des experts, autant de ressources dont ne disposent pas toutes les entreprises du monde. De plus, la capacitÃ© de production nÃ©cessaire pour lancer la fabrication de ces puces aux volumes requis reprÃ©sente Ã©galement un dÃ©fi.
D'aprÃ¨s les informations disponibles, le processeur d'IA Feynman de NVIDIA sera la premiÃ¨re solution Ã exploiter la technologie d'encapsulation CoPoS. En effet, cette nouvelle gÃ©nÃ©ration de technologie de gravure est principalement destinÃ©e aux puces pour l'intelligence artificielle et le calcul haute performance. Si CoPoS s'avÃ¨re Ãªtre une technologie de rupture, elle renforcera la position dominante de TSMC sur le marchÃ© de la fabrication de semi-conducteurs Ã faÃ§on et contraindra ses concurrents Ã dÃ©velopper des solutions alternatives. Il est important de noter, cependant, qu'il s'agit d'une technologie trÃ¨s dÃ©licate qui requiert des Ã©quipements spÃ©cialisÃ©s, un dÃ©veloppement avancÃ© et des experts, autant de ressources dont ne disposent pas toutes les entreprises du monde. De plus, la capacitÃ© de production nÃ©cessaire pour lancer la fabrication de ces puces aux volumes requis reprÃ©sente Ã©galement un dÃ©fi.
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