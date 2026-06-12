Visa souhaite que nous connections nos cartes de paiement Ã  ChatGPT

L'intelligence artificielle peut dÃ©jÃ rÃ©pondre Ã des questions, rÃ©diger des textes, planifier des voyages et faciliter les tÃ¢ches quotidiennes. OpenAI souhaite dÃ©sormais aller plus loin. L'entreprise a annoncÃ© un partenariat stratÃ©gique avec Visa, qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans le dÃ©veloppement des agents IA. Ã€ l'avenir, les utilisateurs n'auront plus besoin de naviguer sur les boutiques en ligne, de comparer les offres ni de finaliser eux-mÃªmes leurs transactions. Il leur suffira de donner une instruction Ã ChatGPT, et l'IA se chargera du reste, de la recherche du produit au paiement. Cette vision ambitieuse vise Ã transformer les chatbots en assistants numÃ©riques capables non seulement de conseiller, mais aussi d'agir Ã la place de l'utilisateur. Aujourd'hui, la plupart des systÃ¨mes d'IA s'arrÃªtent Ã la prÃ©sentation des propositions de produits ou de services. Les utilisateurs doivent toujours se rendre sur une boutique en ligne, ajouter un produit Ã leur panier et finaliser le paiement. OpenAI ambitionne de supprimer cette Ã©tape. D'aprÃ¨s les annonces faites lors du Visa Payments Forum, l'infrastructure de paiement de Visa sera intÃ©grÃ©e Ã un Ã©cosystÃ¨me d'agents d'IA dÃ©veloppÃ© par OpenAI. Cet Ã©cosystÃ¨me comprend ChatGPT et le navigateur Atlas de l'entreprise. ConcrÃ¨tement, le scÃ©nario pourrait Ãªtre trÃ¨s simple : un utilisateur demande Ã ChatGPT d'acheter des essuie-tout, de rÃ©server un billet ou de trouver le meilleur casque sans fil en fonction de son budget. L'agent d'IA analysera les options disponibles, sÃ©lectionnera le produit correspondant aux critÃ¨res et finalisera la transaction de maniÃ¨re autonome.
Le principal dÃ©fi du shopping autonome ne rÃ©side pas seulement dans la recherche de produits, mais aussi dans le traitement sÃ©curisÃ© des paiements. C'est pourquoi OpenAI a dÃ©cidÃ© de s'associer Ã Visa, l'un des plus grands fournisseurs de services de paiement au monde. Visa fournira la couche technologique responsable de l'autorisation des paiements, de la protection des donnÃ©es et de la dÃ©tection des fraudes. La transaction utilisera la tokenisation, une technologie qui remplace les donnÃ©es rÃ©elles de la carte bancaire par un identifiant numÃ©rique unique. Cela empÃªche la communication du numÃ©ro de carte au commerÃ§ant lors de l'achat. Des solutions similaires sont dÃ©jÃ utilisÃ©es par les systÃ¨mes de paiement mobile les plus populaires et figurent actuellement parmi les mÃ©thodes de base pour la protection des donnÃ©es financiÃ¨res. L'une des principales prÃ©occupations concernant les agents d'IA demeure la question du contrÃ´le des dÃ©penses. OpenAI et Visa affirment que les utilisateurs dÃ©cideront eux-mÃªmes de l'Ã©tendue des autorisations accordÃ©es Ã l'IA. Des mÃ©canismes sont prÃ©vus pour permettre de fixer des limites de dÃ©penses, de dÃ©finir les catÃ©gories de magasins accessibles Ã l'agent et d'exiger un consentement supplÃ©mentaire pour certaines transactions. Cela signifie que ChatGPT n'aura pas un accÃ¨s illimitÃ© aux fonds. Chaque utilisateur pourra dÃ©finir indÃ©pendamment les limites des actions de l'assistant numÃ©rique. Pour OpenAI, il s'agit d'un Ã©lÃ©ment clÃ© pour instaurer la confiance dans ce nouveau service. Les achats effectuÃ©s grÃ¢ce Ã l'IA nÃ©cessitent un niveau de confiance bien supÃ©rieur Ã celui des simples recommandations de produits.
Ce n'est pas la premiÃ¨re fois qu'OpenAI tente d'associer intelligence artificielle et commerce Ã©lectronique. L'entreprise avait dÃ©jÃ expÃ©rimentÃ© une fonctionnalitÃ© de paiement instantanÃ©, conÃ§ue pour permettre des achats rapides sans quitter l'environnement ChatGPT. Cependant, le projet n'a pas suscitÃ© un intÃ©rÃªt suffisant auprÃ¨s des dÃ©taillants et a Ã©tÃ© abandonnÃ©. La nouvelle stratÃ©gie est radicalement diffÃ©rente. OpenAI ne cherche pas Ã construire sa propre infrastructure de paiement. Elle s'appuie plutÃ´t sur le rÃ©seau Visa, qui traite des centaines de milliards de transactions chaque annÃ©e dans le monde. Cette approche lui permet de se concentrer sur le dÃ©veloppement d'agents d'IA, laissant la sÃ©curitÃ© des paiements Ã des spÃ©cialistes chevronnÃ©s. Ces derniers mois, les grandes entreprises technologiques ont de plus en plus Ã©voquÃ© les agents d'IA capables d'effectuer des tÃ¢ches complexes sans supervision constante de l'utilisateur. Le commerce en ligne est l'une des applications les plus Ã©videntes de cette technologie. Il s'agit d'un processus composÃ© de nombreuses tÃ¢ches rÃ©pÃ©titives qui peuvent Ãªtre partiellement automatisÃ©es. Si le projet d'OpenAI et de Visa aboutit, ChatGPT pourrait Ã©voluer et devenir un assistant numÃ©rique capable d'effectuer des actions spÃ©cifiques dans le monde rÃ©el, au-delÃ de son rÃ´le d'outil conversationnel.
MalgrÃ© l'annonce trÃ¨s mÃ©diatisÃ©e de ce partenariat, de nombreux dÃ©tails restent confidentiels. OpenAI et Visa n'ont pas encore communiquÃ© la date de lancement, le modÃ¨le tarifaire ni l'interface utilisateur. On ignore Ã©galement quelles boutiques en ligne seront les premiÃ¨res Ã intÃ©grer le nouveau systÃ¨me, ni quelles restrictions s'appliqueront aux achats effectuÃ©s par les agents IA.
Le principal dÃ©fi du shopping autonome ne rÃ©side pas seulement dans la recherche de produits, mais aussi dans le traitement sÃ©curisÃ© des paiements. C'est pourquoi OpenAI a dÃ©cidÃ© de s'associer Ã Visa, l'un des plus grands fournisseurs de services de paiement au monde. Visa fournira la couche technologique responsable de l'autorisation des paiements, de la protection des donnÃ©es et de la dÃ©tection des fraudes. La transaction utilisera la tokenisation, une technologie qui remplace les donnÃ©es rÃ©elles de la carte bancaire par un identifiant numÃ©rique unique. Cela empÃªche la communication du numÃ©ro de carte au commerÃ§ant lors de l'achat. Des solutions similaires sont dÃ©jÃ utilisÃ©es par les systÃ¨mes de paiement mobile les plus populaires et figurent actuellement parmi les mÃ©thodes de base pour la protection des donnÃ©es financiÃ¨res. L'une des principales prÃ©occupations concernant les agents d'IA demeure la question du contrÃ´le des dÃ©penses. OpenAI et Visa affirment que les utilisateurs dÃ©cideront eux-mÃªmes de l'Ã©tendue des autorisations accordÃ©es Ã l'IA. Des mÃ©canismes sont prÃ©vus pour permettre de fixer des limites de dÃ©penses, de dÃ©finir les catÃ©gories de magasins accessibles Ã l'agent et d'exiger un consentement supplÃ©mentaire pour certaines transactions. Cela signifie que ChatGPT n'aura pas un accÃ¨s illimitÃ© aux fonds. Chaque utilisateur pourra dÃ©finir indÃ©pendamment les limites des actions de l'assistant numÃ©rique. Pour OpenAI, il s'agit d'un Ã©lÃ©ment clÃ© pour instaurer la confiance dans ce nouveau service. Les achats effectuÃ©s grÃ¢ce Ã l'IA nÃ©cessitent un niveau de confiance bien supÃ©rieur Ã celui des simples recommandations de produits.
Ce n'est pas la premiÃ¨re fois qu'OpenAI tente d'associer intelligence artificielle et commerce Ã©lectronique. L'entreprise avait dÃ©jÃ expÃ©rimentÃ© une fonctionnalitÃ© de paiement instantanÃ©, conÃ§ue pour permettre des achats rapides sans quitter l'environnement ChatGPT. Cependant, le projet n'a pas suscitÃ© un intÃ©rÃªt suffisant auprÃ¨s des dÃ©taillants et a Ã©tÃ© abandonnÃ©. La nouvelle stratÃ©gie est radicalement diffÃ©rente. OpenAI ne cherche pas Ã construire sa propre infrastructure de paiement. Elle s'appuie plutÃ´t sur le rÃ©seau Visa, qui traite des centaines de milliards de transactions chaque annÃ©e dans le monde. Cette approche lui permet de se concentrer sur le dÃ©veloppement d'agents d'IA, laissant la sÃ©curitÃ© des paiements Ã des spÃ©cialistes chevronnÃ©s. Ces derniers mois, les grandes entreprises technologiques ont de plus en plus Ã©voquÃ© les agents d'IA capables d'effectuer des tÃ¢ches complexes sans supervision constante de l'utilisateur. Le commerce en ligne est l'une des applications les plus Ã©videntes de cette technologie. Il s'agit d'un processus composÃ© de nombreuses tÃ¢ches rÃ©pÃ©titives qui peuvent Ãªtre partiellement automatisÃ©es. Si le projet d'OpenAI et de Visa aboutit, ChatGPT pourrait Ã©voluer et devenir un assistant numÃ©rique capable d'effectuer des actions spÃ©cifiques dans le monde rÃ©el, au-delÃ de son rÃ´le d'outil conversationnel.
MalgrÃ© l'annonce trÃ¨s mÃ©diatisÃ©e de ce partenariat, de nombreux dÃ©tails restent confidentiels. OpenAI et Visa n'ont pas encore communiquÃ© la date de lancement, le modÃ¨le tarifaire ni l'interface utilisateur. On ignore Ã©galement quelles boutiques en ligne seront les premiÃ¨res Ã intÃ©grer le nouveau systÃ¨me, ni quelles restrictions s'appliqueront aux achats effectuÃ©s par les agents IA.
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