Le nouveau MacBook Ultra sera dotÃ© d'un Ã©cran tactile OLED.

D'aprÃ¨s une source interne fiable, Apple travaille bel et bien sur un ordinateur portable tactile. La fuite ne mentionne aucun modÃ¨le prÃ©cis, mais des rumeurs prÃ©cÃ©dentes laissaient entendre qu'il s'agirait du futur MacBook Ultra. Dans toute l'histoire de la gamme MacBook, Apple n'a jamais commercialisÃ© d'ordinateur portable Ã Ã©cran tactile. Cependant, macOS 27 Â« Golden Gate Â» laisse dÃ©jÃ entrevoir la possibilitÃ© d'un tel appareil. Par exemple, le systÃ¨me prend dÃ©sormais en charge les entrÃ©es tactiles lors de l'utilisation de Sidecar, une fonctionnalitÃ© permettant d'utiliser un iPad comme second Ã©cran. De plus, les applications phares d'Apple, telles que Safari, Mail et News, intÃ¨grent dÃ©sormais des Ã©lÃ©ments d'interface tactiles, comme le geste Â« tirer vers le bas pour actualiser Â».
D'aprÃ¨s les fuites prÃ©cÃ©dentes, le nouveau MacBook sera dotÃ© d'un Ã©cran OLED tactile. Des menus contextuels et des commandes supplÃ©mentaires devraient Ã©galement apparaÃ®tre en fonction de la zone touchÃ©e. Certaines sources suggÃ¨rent que l'ordinateur portable pourrait intÃ©grer une encoche Dynamic Island, similaire Ã celle des iPhone rÃ©cents. Le fleuron d'Apple devrait Ã©galement embarquer le nouveau processeur M6. Cependant, le passage Ã un Ã©cran OLED, l'introduction des commandes tactiles et d'autres amÃ©liorations pourraient faire grimper le prix de maniÃ¨re significative. Selon certaines estimations, le prix de dÃ©part serait supÃ©rieur d'environ 20 %.
D'aprÃ¨s les fuites prÃ©cÃ©dentes, le nouveau MacBook sera dotÃ© d'un Ã©cran OLED tactile. Des menus contextuels et des commandes supplÃ©mentaires devraient Ã©galement apparaÃ®tre en fonction de la zone touchÃ©e. Certaines sources suggÃ¨rent que l'ordinateur portable pourrait intÃ©grer une encoche Dynamic Island, similaire Ã celle des iPhone rÃ©cents. Le fleuron d'Apple devrait Ã©galement embarquer le nouveau processeur M6. Cependant, le passage Ã un Ã©cran OLED, l'introduction des commandes tactiles et d'autres amÃ©liorations pourraient faire grimper le prix de maniÃ¨re significative. Selon certaines estimations, le prix de dÃ©part serait supÃ©rieur d'environ 20 %.
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