PubliÃ© le: 12/06/2026 @ 16:49:16: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Avant de commencer la critique proprement dite, nous tenons Ã prÃ©ciser que chaque Tales of est une histoire en soi, et Arise n'est pas exclu. L'histoire raconte comment l'Empire de Rena, originaire d'une planÃ¨te en orbite autour de Dahna, tient cette derniÃ¨re en Ã©chec grÃ¢ce Ã ses puissantes technologies depuis plus de 300 ans. Les seigneurs de Rena qui rÃ¨gnent sur Dahna maintiennent la population en esclavage depuis des temps immÃ©moriaux, l'exploitant pour extraire l'Ã©nergie astrale nÃ©cessaire pour gagner le dÃ©fi royal. Ce dÃ©fi exige que, tous les 7 ans, les cinq seigneurs accumulent le plus d'Ã©nergie possible, oÃ¹ celui qui en aura obtenu le plus rÃ©gnera sur Rena. Bien sÃ»r, le sale boulot de l'extraction revient aux pauvres Dahnans, qui aprÃ¨s trois siÃ¨cles d'abus ont complÃ¨tement oubliÃ© le concept de libertÃ©. Le protagoniste de l'histoire sera Alphen, un esclave portant un masque de fer impossible Ã enlever et qui a perdu les souvenirs de sa vie passÃ©e. Il ne ressent aucune douleur et c'est pourquoi il sera le seul Ã pouvoir toucher Shionne, une jeune fille que nous rencontrerons au cours de notre voyage. La jeune fille a en effet Ã©tÃ© frappÃ©e par la malÃ©diction des piquants, une magie qui fait ressentir une forte douleur Ã quiconque entre en contact physique avec elle ; grÃ¢ce Ã ces particularitÃ©s, tous deux vont rapidement s'entendre. De plus, Shionne porte en elle l'un des cinq noyaux Ã©lÃ©mentaires, Ã savoir celui du feu, symboles de la puissance de l'autoritÃ© de chaque seigneur. Il existe un noyau primaire pour l'Ã©nergie astrale de chaque Ã©lÃ©ment : terre, eau, feu, vent et lumiÃ¨re. GrÃ¢ce Ã ce pouvoir, la jeune fille donne Ã Alphen la possibilitÃ© de manier une Ã©pÃ©e de feu magique, si puissante qu'elle reprÃ©sente l'espoir de libertÃ© pour tous les Dahna. Cette arme ne peut cependant pas Ãªtre maniÃ©e par n'importe qui, car elle brÃ»lerait toute personne qui la toucherait, c'est pourquoi Alphen, qui comme mentionnÃ© ci-dessus ne peut pas ressentir la douleur, semble Ãªtre la bonne personne pour la possÃ©der.
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