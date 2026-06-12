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Waze commence à afficher les feux de circulation sur la carte
Publié le: 12/06/2026 @ 16:42:38: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleCeux qui utilisent Waze comme système de navigation principal savent que l'un de ses plus gros défauts, comparé à Google Maps et Apple Maps, a toujours été l'absence de feux de circulation. Les choses avancent : Waze commence à afficher les feux de circulation pendant la navigation, mais le déploiement est si lent que de nombreux utilisateurs ne voient encore rien. Cette fonctionnalité a été repérée en phase de test en décembre 2025, et plusieurs utilisateurs de Reddit ont signalé l'avoir vue en action ces dernières semaines . Aucune date officielle n'a encore été annoncée pour son déploiement général, mais il est clair que sa distribution s'étend, bien que lentement. Afficher les feux de circulation sur la carte est particulièrement utile sur les longues routes droites, où un feu peut apparaître soudainement. Google Maps et Apple Maps proposent cette fonctionnalité depuis un certain temps déjà, et le fait que Waze soit à la traîne à ce sujet était franchement difficile à expliquer, étant donné qu'il s'agit de l'un des systèmes de navigation les plus utilisés au monde . Pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à attendre : Waze n'a pas annoncé de calendrier précis pour le déploiement, et on ignore si cela dépendra de la région géographique ou d'autres facteurs.

Pour savoir si cette fonctionnalité est déjà disponible, lancez une navigation et vérifiez si des feux de circulation apparaissent sur votre itinéraire. Par ailleurs, si vous souhaitez consulter les feux de circulation et d'autres fonctionnalités dans votre voiture, vous pouvez découvrir les nouveautés de CarPlay avec iOS 27 ou les dernières fonctionnalités de Google Maps sur Android Auto . La visibilité des feux de circulation est l'une de ces fonctionnalités qui semblent insignifiantes mais qui, au quotidien, font vraiment la différence : mieux vaut tard que jamais, mais espérons que Waze accélère les choses avant que la patience des utilisateurs ne s'épuise.
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