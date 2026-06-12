L'Union européenne franchit une nouvelle étape vers la création d'un système d'identification numérique unifié pour des centaines de millions de citoyens

L'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) a publié le premier ensemble de normes techniques pour le portefeuille numérique européen, un projet qui devrait devenir l'un des outils numériques les plus importants à la disposition des citoyens européens dans les années à venir. Cette initiative pourrait transformer radicalement notre utilisation des services publics, des services bancaires, de l'éducation, des soins de santé et des voyages en Europe. Tous les documents importants et les données d'identification seront stockés dans une seule application pour smartphone. Aujourd'hui, les citoyens de l'Union européenne utilisent des dizaines de systèmes d'authentification, d'applications gouvernementales, de services bancaires et de documents électroniques différents. Le portefeuille d'identité numérique européen vise à centraliser ces éléments. Grâce à cette application, les utilisateurs pourront confirmer leur identité lors de l'utilisation de services en ligne, soumettre des documents numériques, justifier de leur âge et présenter leurs qualifications professionnelles ou leurs diplômes universitaires. Le système permettra également la création de signatures électroniques juridiquement reconnues dans toute l'Union européenne. Concrètement, cela signifie la possibilité d'accomplir de nombreuses formalités sans avoir à imprimer de documents, à se rendre dans des bureaux ou à passer par des procédures de vérification compliquées.
L'un des objectifs clés du projet est l'interopérabilité totale entre les États membres. Un portefeuille électronique émis par un pays sera également accepté dans les autres pays de l'UE. Pour les citoyens, cela signifie un accès facilité aux services lors de voyages, d'études à l'étranger, de séjours professionnels ou d'ouvertures de comptes bancaires à l'étranger. Auparavant, de nombreuses démarches nécessitaient des procédures d'identification distinctes et la présentation de documents dans différents formats. Le nouveau système vise à harmoniser ces procédures et à simplifier les formalités. Les créateurs du portefeuille soulignent que la solution a été conçue à l'aide de mécanismes cryptographiques modernes. La minimisation des données y joue un rôle essentiel. Cela signifie que les utilisateurs ne partageront que les informations nécessaires à la réalisation d'une transaction spécifique. Si un service donné exige uniquement une preuve d'âge, le système ne transmettra ni leur date de naissance complète ni d'autres données personnelles. Cette approche vise à limiter la portée des informations partagées entre les utilisateurs et les fournisseurs de services et à leur offrir un meilleur contrôle sur leur identité numérique.
L'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) a annoncé la publication de la première version de sa documentation technique, qui regroupe plus de vingt-quatre spécifications. Ces nouvelles normes définissent les principes de fonctionnement des éléments clés du système, notamment les mécanismes d'authentification, la certification, la gestion des sources de données fiables, les signatures électroniques et les procédures de vérification d'identité. La documentation inclut également des solutions pour le stockage de données à long terme et la prise en charge de la signature électronique à distance. Ces éléments constitueront le socle du futur écosystème d'identité numérique. Les représentants de l'ETSI soulignent que l'objectif est de créer un environnement uniforme et fiable pour les services numériques disponibles dans toute l'Europe.
Le projet n'en est plus à la phase de planification. Le portefeuille d'identité numérique européen fait actuellement l'objet de tests intensifs dans le cadre de programmes pilotes à grande échelle. Des institutions publiques, des entreprises technologiques, des banques, des opérateurs de transport et des services d'immatriculation de véhicules participent à ces expérimentations. Différents scénarios sont testés, notamment les voyages, l'accès aux services administratifs, l'identification des clients et l'échange de documents entre institutions. Les deux prochaines années seront cruciales pour le développement futur du projet. L'ETSI a annoncé qu'elle poursuivra ses travaux sur de nouvelles normes techniques jusqu'en 2027. L'organisation vise à transformer les spécifications actuelles en normes européennes à part entière et à élaborer des procédures permettant de tester la compatibilité des solutions mises en œuvre par les différents pays. Si le calendrier est respecté, environ 450 millions de citoyens de l'Union européenne auront accès au portefeuille d'identité numérique européen.
L'un des objectifs clés du projet est l'interopérabilité totale entre les États membres. Un portefeuille électronique émis par un pays sera également accepté dans les autres pays de l'UE. Pour les citoyens, cela signifie un accès facilité aux services lors de voyages, d'études à l'étranger, de séjours professionnels ou d'ouvertures de comptes bancaires à l'étranger. Auparavant, de nombreuses démarches nécessitaient des procédures d'identification distinctes et la présentation de documents dans différents formats. Le nouveau système vise à harmoniser ces procédures et à simplifier les formalités. Les créateurs du portefeuille soulignent que la solution a été conçue à l'aide de mécanismes cryptographiques modernes. La minimisation des données y joue un rôle essentiel. Cela signifie que les utilisateurs ne partageront que les informations nécessaires à la réalisation d'une transaction spécifique. Si un service donné exige uniquement une preuve d'âge, le système ne transmettra ni leur date de naissance complète ni d'autres données personnelles. Cette approche vise à limiter la portée des informations partagées entre les utilisateurs et les fournisseurs de services et à leur offrir un meilleur contrôle sur leur identité numérique.
L'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) a annoncé la publication de la première version de sa documentation technique, qui regroupe plus de vingt-quatre spécifications. Ces nouvelles normes définissent les principes de fonctionnement des éléments clés du système, notamment les mécanismes d'authentification, la certification, la gestion des sources de données fiables, les signatures électroniques et les procédures de vérification d'identité. La documentation inclut également des solutions pour le stockage de données à long terme et la prise en charge de la signature électronique à distance. Ces éléments constitueront le socle du futur écosystème d'identité numérique. Les représentants de l'ETSI soulignent que l'objectif est de créer un environnement uniforme et fiable pour les services numériques disponibles dans toute l'Europe.
Le projet n'en est plus à la phase de planification. Le portefeuille d'identité numérique européen fait actuellement l'objet de tests intensifs dans le cadre de programmes pilotes à grande échelle. Des institutions publiques, des entreprises technologiques, des banques, des opérateurs de transport et des services d'immatriculation de véhicules participent à ces expérimentations. Différents scénarios sont testés, notamment les voyages, l'accès aux services administratifs, l'identification des clients et l'échange de documents entre institutions. Les deux prochaines années seront cruciales pour le développement futur du projet. L'ETSI a annoncé qu'elle poursuivra ses travaux sur de nouvelles normes techniques jusqu'en 2027. L'organisation vise à transformer les spécifications actuelles en normes européennes à part entière et à élaborer des procédures permettant de tester la compatibilité des solutions mises en œuvre par les différents pays. Si le calendrier est respecté, environ 450 millions de citoyens de l'Union européenne auront accès au portefeuille d'identité numérique européen.
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