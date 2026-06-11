Test Call of the Elder Gods (PS5) - la suite spirituelle de Call of the Sea

Publié le: 11/06/2026 @ 19:07:27: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par Out of the Blue Games, Call of the Elder Gods est un jeu d'aventure et de réflexion en 3D à la première personne, axé sur la narration. Suite directe de Call of the Sea , il partage de nombreux points communs avec ce dernier, tant au niveau du scénario que du gameplay. Cependant le cadre change beaucoup : Lovecraft fait un retour en force dans le monde du jeu vidéo, avec une popularité sans précédent. Ces derniers mois, d'innombrables titres se sont inspirés de l'univers visionnaire de cet auteur intemporel, et Call of the Elder Gods s'intègre parfaitement à ce catalogue vaste et diversifié. Pourtant, ce jeu apporte une touche unique, le personnalisant et explorant son imagerie avec audace et créativité, notamment grâce à une palette de couleurs vives, contrairement à beaucoup d'autres. Un contraste saisissant qui captive immédiatement. Après tout, le premier opus , Call of the Sea, offrait déjà une expérience unique, intense et marquante. La suite arrive encore plus puissante et porteuse de grandes attentes, tant au niveau du gameplay que du scénario. D'ailleurs, le jeu s'ouvre sur une question essentielle : avez-vous joué au premier volet ? L'expérience de Call of the Elder Gods est en partie liée au premier jeu. Oui, le jeu peut être apprécié sans son prédécesseur, et il s'efforce de proposer une expérience cohérente et compréhensible. Cependant, la meilleure façon de découvrir Call of the Elder Gods est d'avoir terminé Call of the Sea . En effet, les références y sont nombreuses et incontournables, et ce second chapitre conclut et renforce certains événements qui, sans la connaissance des précédents, perdraient de leur impact émotionnel.
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