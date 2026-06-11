YouTube : la messagerie pour regarder des vidéos ensemble arrive bientôt.

YouTube étend son système de messagerie intégrée et de partage de vidéos aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux. Cette nouvelle fonctionnalité, destinée aux utilisateurs de 18 ans et plus, vise à faire de YouTube la plateforme incontournable pour regarder et commenter des vidéos avec ses proches, sans quitter l'application. Cette fonctionnalité n'est pas totalement inédite, YouTube l'ayant déjà testée dans plusieurs pays où elle aurait reçu un accueil favorable de la part des utilisateurs. Son déploiement s'étend désormais, même si l'Italie ne figure pas encore explicitement parmi les marchés concernés par cette phase. Concrètement, une nouvelle icône de messagerie apparaîtra dans l'application , vous permettant d'inviter un contact à partager une vidéo. Une fois la conversation lancée, les deux personnes pourront réagir en temps réel à ce qu'elles regardent, qu'il s'agisse d'un clip musical, d'un tutoriel ou d'une courte vidéo. Les contenus et messages partagés restent soumis aux règles de la communauté YouTube ; il n’existe donc aucune zone de sécurité par rapport au reste de la plateforme. L'idée est donc de tout garder au sein de YouTube, en gros. Ce n'est pas une révolution, mais c'est une nouvelle étape dans la stratégie de Google visant à faire de YouTube une plateforme sociale de plus en plus complète , et non plus seulement une archive vidéo.
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