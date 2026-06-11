 Se connecter 
 Se connecter 
        
YouTube : la messagerie pour regarder des vidéos ensemble arrive bientôt.
Publié le: 11/06/2026 @ 18:59:08: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoYouTube étend son système de messagerie intégrée et de partage de vidéos aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux. Cette nouvelle fonctionnalité, destinée aux utilisateurs de 18 ans et plus, vise à faire de YouTube la plateforme incontournable pour regarder et commenter des vidéos avec ses proches, sans quitter l'application. Cette fonctionnalité n'est pas totalement inédite, YouTube l'ayant déjà testée dans plusieurs pays où elle aurait reçu un accueil favorable de la part des utilisateurs. Son déploiement s'étend désormais, même si l'Italie ne figure pas encore explicitement parmi les marchés concernés par cette phase. Concrètement, une nouvelle icône de messagerie apparaîtra dans l'application , vous permettant d'inviter un contact à partager une vidéo. Une fois la conversation lancée, les deux personnes pourront réagir en temps réel à ce qu'elles regardent, qu'il s'agisse d'un clip musical, d'un tutoriel ou d'une courte vidéo. Les contenus et messages partagés restent soumis aux règles de la communauté YouTube ; il n’existe donc aucune zone de sécurité par rapport au reste de la plateforme. L'idée est donc de tout garder au sein de YouTube, en gros. Ce n'est pas une révolution, mais c'est une nouvelle étape dans la stratégie de Google visant à faire de YouTube une plateforme sociale de plus en plus complète , et non plus seulement une archive vidéo.
Test Call of the Elder Gods (PS5) - la ... »« La Commission européenne ordonne à Met...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 09-06VidéoLe codec AV2 promet une révolution dans le streaming.
 08-06VidéoYouTube Premium devient plus cher. Google augmente ses tarifs d'abonnement sur de plus en plus de marchés.
 28-05VidéoFinies les dissimulations de contenu par l'IA : YouTube déploie enfin les étiquettes automatiques.
 27-05VidéoGoogle lance AI Remix pour YouTube Shorts : transformez vos vidéos en anime, en pixel art ou en films d’horreur
 19-05VidéoLa fin des deepfakes sur YouTube ? Ils sont déjà en train de les tester.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos11-06
Test Call of the Elder Gods (PS5) - la suite spirituelle de Call of the Sea
 Vidéo11-06
YouTube : la messagerie pour regarder des vidéos ensemble arrive bientôt.
 Droit11-06
La Commission européenne ordonne à Meta de rouvrir WhatsApp à la concurrence des assistants IA.
 Google11-06
Google va dépenser des millions en électriciens et soudeurs. L'IA ne les remplacera pas.
 Programmation11-06
McDonald's teste une IA pour les commandes réalisées au volant
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page