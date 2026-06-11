La Commission européenne ordonne à Meta de rouvrir WhatsApp à la concurrence des assistants IA.

La Commission européenne a ordonné à Meta de rétablir l'accès gratuit à WhatsApp pour les assistants vocaux concurrents, imposant des mesures conservatoires dans le cadre d'une enquête antitrust en cours. C'est la deuxième fois que la Commission recourt à cet outil, après l'affaire Broadcom en 2009 : signe que Bruxelles considère la situation suffisamment grave pour ne pas attendre la conclusion de l'enquête. L'affaire concerne l' API WhatsApp Business , l'interface utilisée par les entreprises pour se connecter à WhatsApp et interagir avec leurs clients. Jusqu'au 15 octobre 2025, cet accès était ouvert à tous, y compris aux assistants IA tiers. Meta a ensuite modifié les règles. Le 15 octobre 2025, Meta a instauré une nouvelle politique interdisant aux assistants IA tiers d'utiliser l'API WhatsApp Business, ne laissant ainsi que Meta AI comme seule option . La Commission a ouvert une enquête en décembre 2025 et a émis un avertissement préliminaire en février 2026. En mars 2026, Meta a fait marche arrière, réintégrant les concurrents mais instaurant une redevance qui, selon la Commission, est aussi efficace que l'interdiction précédente. La Commission conclut que Meta occupe une position dominante sur le marché européen des applications de communication depuis au moins janvier 2023 et que le blocage des assistants IA tiers constitue, de prime abord, un abus de position. Le véritable risque est que Meta consolide son leadership sur un marché – celui des assistants IA généralistes – encore émergent, où de nouveaux acteurs ont encore la possibilité de concurrencer les leaders du marché.
La décision rendue aujourd'hui oblige Meta à rétablir les conditions en vigueur avant le 15 octobre 2025 , notamment l'accès gratuit à tous les assistants IA. Meta dispose de cinq jours ouvrables pour se conformer à cette décision et doit maintenir ces conditions jusqu'à la décision finale de l'enquête. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial , ainsi que des pénalités journalières pouvant atteindre 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen. Il convient de rappeler que cette histoire s'inscrit dans un contexte plus large de tensions entre les principales plateformes et les autorités européennes : l'IA Siri est bloquée dans l'UE en raison de la DMA et Google est critiqué pour les avantages exclusifs présumés de Gemini sur Android . La course aux assistants IA est en train de devenir l'un des domaines les plus brûlants de la réglementation numérique européenne, et l'affaire WhatsApp montre que Bruxelles est prête à agir avant même la fin de l'enquête. L'enquête sur le fond reste ouverte et sans date butoir : une décision finale pourrait intervenir dans des mois, voire des années. En attendant, le marché des assistants IA sur WhatsApp est officiellement rouvert, du moins en théorie.
La décision rendue aujourd'hui oblige Meta à rétablir les conditions en vigueur avant le 15 octobre 2025 , notamment l'accès gratuit à tous les assistants IA. Meta dispose de cinq jours ouvrables pour se conformer à cette décision et doit maintenir ces conditions jusqu'à la décision finale de l'enquête. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial , ainsi que des pénalités journalières pouvant atteindre 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen. Il convient de rappeler que cette histoire s'inscrit dans un contexte plus large de tensions entre les principales plateformes et les autorités européennes : l'IA Siri est bloquée dans l'UE en raison de la DMA et Google est critiqué pour les avantages exclusifs présumés de Gemini sur Android . La course aux assistants IA est en train de devenir l'un des domaines les plus brûlants de la réglementation numérique européenne, et l'affaire WhatsApp montre que Bruxelles est prête à agir avant même la fin de l'enquête. L'enquête sur le fond reste ouverte et sans date butoir : une décision finale pourrait intervenir dans des mois, voire des années. En attendant, le marché des assistants IA sur WhatsApp est officiellement rouvert, du moins en théorie.
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