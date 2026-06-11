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McDonald's teste une IA pour les commandes réalisées au volant
Publié le: 11/06/2026 @ 18:46:24: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationMcDonald's entame la prochaine phase de ses expérimentations d'automatisation du service au volant. La chaîne a lancé un projet pilote du système ArchIQ, un assistant vocal basé sur l'intelligence artificielle et développé en partenariat avec Google. La solution est déjà opérationnelle dans plusieurs restaurants aux États-Unis et, jusqu'à présent, ses performances dépassent les attentes. L'assistant, opérant sous le pseudonyme d'Archy, prend les commandes en anglais et en espagnol. Les données communiquées par l'un des franchisés de la chaîne indiquent que le système a déjà traité plus d'un million de transactions, dont environ 90 % ont été exécutées sans intervention humaine. En cas de commandes plus complexes ou de problèmes avec les clients, l'employé reste disponible et peut prendre le relais à tout moment. Il s'agit d'un résultat très impressionnant pour un projet pilote. Il est bon de rappeler que McDonald's a déjà tenté, sans succès, d'utiliser l'intelligence artificielle dans son service au volant. Le partenariat avec IBM, lancé en 2021, concernait plus d'une centaine de restaurants aux États-Unis, mais en juin 2024, l'entreprise a décidé d'y mettre fin sans l'étendre à d'autres établissements. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs se plaignaient de fréquentes erreurs du système : ajout de produits non désirés, confusion des commandes provenant de files adjacentes et non-prise en compte des corrections des clients. Des sources internes ont également constaté que le système peinait à comprendre certains accents, et les franchisés se sont montrés déçus par cette technologie. McDonald's n'a cependant pas exclu l'intelligence artificielle à l'époque, annonçant que son expérience avec IBM lui donnait confiance dans le potentiel des solutions vocales pour l'avenir de l'entreprise et qu'elle rechercherait un nouveau partenaire technologique. Ce partenaire s'est avéré être Google.

Le système actuel semble être mis en œuvre avec plus de prudence. Le projet pilote est beaucoup plus restreint et les résultats obtenus sont nettement meilleurs. ArchIQ s'inscrit également dans la stratégie globale « Next » de McDonald's, présentée lors de la convention mondiale de Las Vegas, qui vise à améliorer la qualité des produits, moderniser les restaurants et optimiser le service. Pour le client lambda, les conséquences pratiques de ce changement seront simples : des temps d’attente réduits et un risque d’erreur moindre. Aux heures de pointe, les usagers du service au volant pourraient bénéficier d’un service plus efficace si le système est largement adopté. Malgré des résultats encourageants, le projet pilote est toujours en cours et McDonald's n'a pas encore annoncé de date ni de détails concernant un éventuel déploiement à l'échelle nationale. Cependant, la chaîne indique que tous ses restaurants américains font déjà l'objet de mises à niveau de leur infrastructure technologique, ce qui laisse penser que l'entreprise se prépare sérieusement à étendre le projet. Il est donc possible que, même dans les restaurants, nous interagissions de moins en moins avec les clients.
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