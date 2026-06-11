L'iPhone 18 sera doté d'un écran obsolète au profit de 12 Go de RAM.

Lors de la WWDC 2026, Apple a clairement indiqué qu'augmenter la RAM d'un appareil permet d'en prolonger la durée de vie et d'accéder à davantage de fonctionnalités. Par conséquent, malgré la pénurie actuelle de mémoire, l'entreprise n'aura aucun mal à intégrer 12 Go de RAM aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, plus onéreux. Cependant, la situation est plus complexe pour le modèle de base : face à la pénurie de DRAM, Apple est contrainte de faire des compromis. Les analystes estiment qu'Apple pourrait opter pour deux solutions : soit utiliser le nouvel écran M14 et conserver l'iPhone 18 avec 8 Go de RAM, soit revenir à la dalle OLED M12+ de génération précédente et proposer ainsi une mise à niveau vers 12 Go de RAM.
Étant donné que le public cible de l'iPhone 18 de base privilégie le prix aux caractéristiques techniques, la baisse de qualité de l'écran pourrait passer inaperçue, d'autant plus que ce paramètre est rarement mis en avant dans la communication d'Apple. En effet, la plupart des utilisateurs ne s'attardent pas sur la comparaison des pixels (précision des couleurs, contraste, niveaux de noir ou luminosité) entre différents écrans OLED. Dans le pire des cas, les possesseurs d'iPhone 18 pourraient ne remarquer que de légères variations de consommation d'énergie dues à la dalle M12+, même si Apple pourrait compenser ce phénomène par des optimisations du système d'exploitation. L'entreprise privilégiera probablement cette dernière option, la première ayant peu de chances de plaire aux consommateurs.
Étant donné que le public cible de l'iPhone 18 de base privilégie le prix aux caractéristiques techniques, la baisse de qualité de l'écran pourrait passer inaperçue, d'autant plus que ce paramètre est rarement mis en avant dans la communication d'Apple. En effet, la plupart des utilisateurs ne s'attardent pas sur la comparaison des pixels (précision des couleurs, contraste, niveaux de noir ou luminosité) entre différents écrans OLED. Dans le pire des cas, les possesseurs d'iPhone 18 pourraient ne remarquer que de légères variations de consommation d'énergie dues à la dalle M12+, même si Apple pourrait compenser ce phénomène par des optimisations du système d'exploitation. L'entreprise privilégiera probablement cette dernière option, la première ayant peu de chances de plaire aux consommateurs.
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