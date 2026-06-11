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Microsoft a abandonné la version haut de gamme de la Xbox.
Publié le: 11/06/2026 @ 18:43:33: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLa nouvelle PDG de Xbox, Asha Sharma, continue de repenser la stratégie mise en place par la précédente direction de l'entreprise. Alors que Sarah Bond décrivait la Xbox de nouvelle génération comme un « produit haut de gamme, très premium et conçu avec soin », l'actuelle dirigeante de la division adopte une vision plus pragmatique. Selon elle, tous les joueurs ne sont pas disposés ou en mesure de dépenser des milliers de dollars pour une nouvelle console, et miser uniquement sur des performances maximales et une plateforme premium ne suffit plus. Mme Sharma a fait ces déclarations lors d'un entretien avec Fortune Conversations. Outre la stratégie en matière d'exclusivités, la PDG a également abordé la situation du matériel de jeu, livrant ainsi l'une des analyses les plus franches de la position de Xbox ces dernières années.

« Nous traversons actuellement une crise du matériel. C'est le cas pour l'ensemble du secteur. Les coûts augmentent de façon exponentielle. Normalement, à ce stade du cycle de vie d'une console, son prix représente environ 50 % de son prix de lancement, mais aujourd'hui, il a été multiplié par 2,75 », a déclaré Sharma. Elle a ajouté que les augmentations de prix restent une option, mais qu'elles ne suffisent plus. L'entreprise envisage des stratégies alternatives pour développer son activité console. Par exemple, elle propose de vendre la console à un prix très bas, puis d'offrir aux utilisateurs des services payants supplémentaires comme le PS Plus, une formule que Sony utilise déjà.
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