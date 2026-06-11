AMD Zen 6 pourrait dépasser les 6,5 GHz

Bien qu'AMD reste officiellement muet sur la prochaine génération de processeurs Ryzen, une fuite parmi les plus détaillées concernant l'architecture Zen 6 a fait surface en ligne. Si ces informations s'avèrent exactes, le constructeur préparerait la plus grande évolution de ses processeurs depuis le lancement du premier Ryzen. D'après les dernières informations, l'architecture Zen 6 devrait offrir un gain de 10 % en termes d'IPC par rapport à Zen 5. Parallèlement, AMD prévoit d'augmenter la mémoire cache L2 à 1 Mo par cœur, ce qui devrait améliorer les performances dans les jeux et les applications professionnelles. Le plus impressionnant, cependant, ce sont les informations concernant la fréquence d'horloge. Selon Moore's Law Is Dead, des prototypes de Zen 6 auraient déjà atteint une fréquence d'au moins 6,5 GHz, voire 6,6 GHz dans certains cas. AMD aurait initialement envisagé des processeurs capables de fonctionner à environ 7 GHz, avant que cet objectif ne soit reporté. La nouvelle génération de processeurs de bureau, nom de code Olympic Ridge, conservera le socket AM5. Le principal changement réside toutefois dans la conception des chiplets. Au lieu des modules CCD 8 cœurs actuels, Zen 6 utilisera des chipsets intégrant jusqu'à 12 cœurs et 48 Mo de cache L3. Les modèles haut de gamme pourraient même recevoir deux de ces chipsets, ainsi que deux cœurs Zen 6C LP basse consommation supplémentaires, intégrés à la puce d'E/S. De ce fait, les processeurs Ryzen les plus puissants pourraient proposer jusqu'à 26 cœurs.
La fuite suggère également l'utilisation de ponts en silicium entre les puces, remplaçant ainsi les solutions de communication actuelles. Cette technologie, similaire à celles utilisées par Intel et TSMC, vise à augmenter le débit et à réduire la latence entre les puces. Ceci est particulièrement important car AMD privilégie de plus en plus la conception modulaire pour ses processeurs et ses cartes graphiques. Des changements importants sont également attendus au niveau des processeurs mobiles. Le successeur du Strix Point, baptisé Medusa Point, devrait combiner des cœurs Zen 6, Zen 6C et Zen 6C LP avec un circuit graphique basé sur l'architecture RDNA 4. Les processeurs Medusa Halo, plus avancés, devraient intégrer des GPU à puces dédiées, basés sur la future architecture RDNA 5. Ceci se traduirait par des performances accrues pour les applications d'IA, les jeux et les tâches professionnelles, sans nécessiter de carte graphique dédiée.
Cependant, toutes les informations ne sont pas optimistes. Selon la source, les versions actuelles des puces Zen 6 rencontrent un problème technique mineur qui pourrait nécessiter des ajustements de conception. Les détails restent inconnus, mais cela pourrait potentiellement retarder le lancement des nouveaux processeurs. On spécule de plus en plus sur le fait que la sortie des processeurs Ryzen Zen 6 grand public et de certaines puces serveur Epyc de nouvelle génération pourrait ne pas avoir lieu avant début 2027. Pour l'instant, il convient de prendre ces révélations avec prudence. Toutefois, si certaines de ces fuites s'avèrent exactes, Zen 6 pourrait bien être l'un des lancements de processeurs les plus importants de ces dernières années.
La fuite suggère également l'utilisation de ponts en silicium entre les puces, remplaçant ainsi les solutions de communication actuelles. Cette technologie, similaire à celles utilisées par Intel et TSMC, vise à augmenter le débit et à réduire la latence entre les puces. Ceci est particulièrement important car AMD privilégie de plus en plus la conception modulaire pour ses processeurs et ses cartes graphiques. Des changements importants sont également attendus au niveau des processeurs mobiles. Le successeur du Strix Point, baptisé Medusa Point, devrait combiner des cœurs Zen 6, Zen 6C et Zen 6C LP avec un circuit graphique basé sur l'architecture RDNA 4. Les processeurs Medusa Halo, plus avancés, devraient intégrer des GPU à puces dédiées, basés sur la future architecture RDNA 5. Ceci se traduirait par des performances accrues pour les applications d'IA, les jeux et les tâches professionnelles, sans nécessiter de carte graphique dédiée.
Cependant, toutes les informations ne sont pas optimistes. Selon la source, les versions actuelles des puces Zen 6 rencontrent un problème technique mineur qui pourrait nécessiter des ajustements de conception. Les détails restent inconnus, mais cela pourrait potentiellement retarder le lancement des nouveaux processeurs. On spécule de plus en plus sur le fait que la sortie des processeurs Ryzen Zen 6 grand public et de certaines puces serveur Epyc de nouvelle génération pourrait ne pas avoir lieu avant début 2027. Pour l'instant, il convient de prendre ces révélations avec prudence. Toutefois, si certaines de ces fuites s'avèrent exactes, Zen 6 pourrait bien être l'un des lancements de processeurs les plus importants de ces dernières années.
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