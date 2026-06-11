Windows 11 simplifiera la gestion des imprimantes. Microsoft dévoile les détails.

Microsoft souhaite simplifier l'installation des imprimantes sous Windows 11 et réduire leur dépendance à des logiciels supplémentaires. Concrètement, les nouvelles imprimantes utiliseront par défaut une solution développée directement par Microsoft. Ce changement a été repéré dans une version de test de Windows 11, la version 26300.8553. Parmi les nombreuses améliorations apportées au menu Démarrer, au moteur de recherche et à la barre des tâches, on note également des modifications concernant l'impression. Microsoft a désormais dévoilé davantage de détails sur ses projets. Un changement important concerne le nom de la fonctionnalité « Plateforme d'impression moderne », qui s'appelle désormais « Impression compatible Windows ». Le fabricant explique que ce nouveau nom reflète mieux l'évolution de cette technologie, conçue pour garantir une utilisation plus simple, plus sûre et plus moderne des imprimantes sous Windows.
Ces dernières années, Microsoft a constamment développé la prise en charge du protocole d'impression Internet (IPP). Cela permet au système de communiquer avec plusieurs imprimantes sans qu'il soit nécessaire d'installer des pilotes spécifiques du fabricant. L'entreprise abandonne également progressivement la prise en charge des pilotes externes fournis par Windows Update. À compter de juillet 2026, toutes les nouvelles installations d'imprimantes sur les appareils compatibles utiliseront par défaut Windows Ready Print. Ainsi, les utilisateurs connectant une nouvelle imprimante n'auront généralement pas besoin de télécharger de logiciel supplémentaire ni de suivre une procédure d'installation complexe.
Parallèlement, l'entreprise reconnaît que tous les utilisateurs et toutes les entreprises ne seront pas prêts à ce changement immédiat. C'est pourquoi elle offrira la possibilité de choisir entre la nouvelle méthode d'installation et les pilotes OEM traditionnels fournis par les fabricants d'imprimantes. Ce paramètre se trouve dans les sections Bluetooth et périphériques et Imprimantes et scanners. Les administrateurs système peuvent également gérer cette fonctionnalité via la stratégie de groupe. Comparé au modèle d'exploitation Windows actuel, le nouveau système vise à réduire le nombre d'applications et de pilotes supplémentaires installés avec les imprimantes, ce qui devrait simplifier la gestion des ordinateurs à la maison comme au bureau.
Ces dernières années, Microsoft a constamment développé la prise en charge du protocole d'impression Internet (IPP). Cela permet au système de communiquer avec plusieurs imprimantes sans qu'il soit nécessaire d'installer des pilotes spécifiques du fabricant. L'entreprise abandonne également progressivement la prise en charge des pilotes externes fournis par Windows Update. À compter de juillet 2026, toutes les nouvelles installations d'imprimantes sur les appareils compatibles utiliseront par défaut Windows Ready Print. Ainsi, les utilisateurs connectant une nouvelle imprimante n'auront généralement pas besoin de télécharger de logiciel supplémentaire ni de suivre une procédure d'installation complexe.
Parallèlement, l'entreprise reconnaît que tous les utilisateurs et toutes les entreprises ne seront pas prêts à ce changement immédiat. C'est pourquoi elle offrira la possibilité de choisir entre la nouvelle méthode d'installation et les pilotes OEM traditionnels fournis par les fabricants d'imprimantes. Ce paramètre se trouve dans les sections Bluetooth et périphériques et Imprimantes et scanners. Les administrateurs système peuvent également gérer cette fonctionnalité via la stratégie de groupe. Comparé au modèle d'exploitation Windows actuel, le nouveau système vise à réduire le nombre d'applications et de pilotes supplémentaires installés avec les imprimantes, ce qui devrait simplifier la gestion des ordinateurs à la maison comme au bureau.
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