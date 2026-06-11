L'iPhone lié à la baisse de la natalité : des scientifiques découvrent un lien surprenant depuis 2007

« Certains comtés bénéficiaient de la compatibilité iPhone ; d’autres, situés à proximité, ne l’étaient pas », a fait remarquer Hooper. « Nous avons constaté que les taux de natalité chez les adolescentes et les jeunes adultes ont diminué beaucoup plus rapidement là où la compatibilité iPhone était disponible. Et pour les comtés restés chez Verizon ? Aucun effet. Difficile d’expliquer cela autrement que par la compatibilité iPhone. »



« L’iPhone est une alternative permanente aux rencontres en face à face ; ses applications de médias sociaux sont conçues pour maintenir l’attention ; les deux remplacent le temps passé avec les autres qui implique un contact sexuel. »