 Se connecter 
 Se connecter 
        
Lenovo va augmenter les prix de tous ses produits.
Publié le: 10/06/2026 @ 17:41:16: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomieL'un des plus grands fabricants d'ordinateurs se prépare à une nouvelle hausse de prix, ce qui rendra l'achat de nouveaux PC encore plus difficile pour les consommateurs. Il est important de noter que le marché informatique reste extrêmement tendu. Les fabricants continuent d'augmenter régulièrement les prix de leurs produits, et nombre d'entre eux ont revu leurs tarifs à la hausse à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Parmi ceux qui ont annoncé des augmentations de prix pour leurs appareils et composants figurent ASUS, Framework, AMD, NVIDIA et d'autres. Lenovo leur emboîte désormais le pas. Selon le média chinois Sina Finance, Lenovo s'apprête à augmenter les prix de la quasi-totalité de sa gamme de produits. Le prix de certains modèles d'ordinateurs pourrait augmenter de plus de 1 000 yuans, soit environ 147 dollars.

D'après les informations disponibles, l'entreprise a déjà envoyé des notifications officielles d'ajustement de prix à ses partenaires et distributeurs à travers le pays (notamment en Chine). Cette nouvelle hausse s'explique principalement par l'augmentation continue des prix de la mémoire vive et des périphériques de stockage. Ces facteurs ont contraint la plupart des fabricants d'ordinateurs et de composants à revoir leurs prix à la hausse. Si cette tendance se maintient, l'achat de nouveaux PC deviendra nettement moins abordable pour de nombreux utilisateurs. C'est d'autant plus vrai que la demande en mémoire ne faiblit pas : les entreprises commandent sans cesse de la mémoire pour leurs centres de données dédiés à l'IA.

https://i.ibb.co/TxT56F8h/icon.webp
« Apple se prépare déjà à lancer le Ma...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 28-05EconomieLG pourrait céder sa division téléviseurs à Hisense. La Chine prend le contrôle du secteur.
 26-05EconomieNVIDIA a critiqué la pénurie de mémoire sur le marché.
 14-05EconomieUn homme politique coréen souhaite partager les profits de l'IA avec les citoyens. Panique boursière à la clé
 13-04EconomieNvidia envisagerait de racheter un grand fabricant de PC.
 06-02EconomieSpaceX acquiert xAI ; la nouvelle entité est valorisée à 1 250 milliards de dollars lors de son introduction en bourse potentielle.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Economie10-06
Lenovo va augmenter les prix de tous ses produits.
 Apple10-06
Apple se prépare déjà à lancer le MacBook Neo 2.
 Matériel10-06
Dell Pro Micro E, un mini-PC économique, a été dévoilé
 Apple10-06
L'iPhone 18 sera doté de 12 Go de RAM.
 Matériel10-06
La carte graphique NVIDIA RTX Spark intègre des cœurs MediaTek atypiques
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page