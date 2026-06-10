Lenovo va augmenter les prix de tous ses produits.

L'un des plus grands fabricants d'ordinateurs se prépare à une nouvelle hausse de prix, ce qui rendra l'achat de nouveaux PC encore plus difficile pour les consommateurs. Il est important de noter que le marché informatique reste extrêmement tendu. Les fabricants continuent d'augmenter régulièrement les prix de leurs produits, et nombre d'entre eux ont revu leurs tarifs à la hausse à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Parmi ceux qui ont annoncé des augmentations de prix pour leurs appareils et composants figurent ASUS, Framework, AMD, NVIDIA et d'autres. Lenovo leur emboîte désormais le pas. Selon le média chinois Sina Finance, Lenovo s'apprête à augmenter les prix de la quasi-totalité de sa gamme de produits. Le prix de certains modèles d'ordinateurs pourrait augmenter de plus de 1 000 yuans, soit environ 147 dollars.
D'après les informations disponibles, l'entreprise a déjà envoyé des notifications officielles d'ajustement de prix à ses partenaires et distributeurs à travers le pays (notamment en Chine). Cette nouvelle hausse s'explique principalement par l'augmentation continue des prix de la mémoire vive et des périphériques de stockage. Ces facteurs ont contraint la plupart des fabricants d'ordinateurs et de composants à revoir leurs prix à la hausse. Si cette tendance se maintient, l'achat de nouveaux PC deviendra nettement moins abordable pour de nombreux utilisateurs. C'est d'autant plus vrai que la demande en mémoire ne faiblit pas : les entreprises commandent sans cesse de la mémoire pour leurs centres de données dédiés à l'IA.
D'après les informations disponibles, l'entreprise a déjà envoyé des notifications officielles d'ajustement de prix à ses partenaires et distributeurs à travers le pays (notamment en Chine). Cette nouvelle hausse s'explique principalement par l'augmentation continue des prix de la mémoire vive et des périphériques de stockage. Ces facteurs ont contraint la plupart des fabricants d'ordinateurs et de composants à revoir leurs prix à la hausse. Si cette tendance se maintient, l'achat de nouveaux PC deviendra nettement moins abordable pour de nombreux utilisateurs. C'est d'autant plus vrai que la demande en mémoire ne faiblit pas : les entreprises commandent sans cesse de la mémoire pour leurs centres de données dédiés à l'IA.
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