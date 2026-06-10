Apple se prépare déjà à lancer le MacBook Neo 2.

Le MacBook Neo à 599 $ a déjà suscité l'enthousiasme du marché grâce à sa qualité de fabrication irréprochable, ses caractéristiques techniques intéressantes et un prix attractif pour le grand public. Alors que les concurrents d'Apple tentent de rattraper leur retard, leur position pourrait se compliquer davantage l'année prochaine avec la sortie du MacBook Neo 2. Apple laisse entendre que la prochaine génération de son ordinateur portable d'entrée de gamme offrira non seulement un excellent rapport qualité-prix, mais aussi la prise en charge des fonctionnalités d'intelligence artificielle locales les plus avancées de la marque. Le MacBook Neo actuel est équipé du processeur A18 Pro, également présent dans l'iPhone 16 Pro.
Sa conception actuelle limite sa mémoire unifiée à 8 Go, mais cela changera avec la sortie du MacBook Neo 2. Le nouveau modèle devrait intégrer le processeur A19 Pro et sa mémoire vive unifiée passera à 12 Go. Cette augmentation de 50 % permettra d'exploiter le modèle AFM 3 Core Advanced, le moteur d'intelligence artificielle local le plus puissant d'Apple. Ce moteur intègre 20 milliards de paramètres et est optimisé spécifiquement pour les appareils Apple Silicon. Les utilisateurs pourront ainsi profiter de fonctionnalités d'IA avancées, comme des voix plus naturelles et une dictée vocale améliorée, indisponibles sur le MacBook Neo actuel en raison de sa limitation à 8 Go de mémoire. Reste à savoir si Apple parviendra à maintenir un prix aussi abordable.
Sa conception actuelle limite sa mémoire unifiée à 8 Go, mais cela changera avec la sortie du MacBook Neo 2. Le nouveau modèle devrait intégrer le processeur A19 Pro et sa mémoire vive unifiée passera à 12 Go. Cette augmentation de 50 % permettra d'exploiter le modèle AFM 3 Core Advanced, le moteur d'intelligence artificielle local le plus puissant d'Apple. Ce moteur intègre 20 milliards de paramètres et est optimisé spécifiquement pour les appareils Apple Silicon. Les utilisateurs pourront ainsi profiter de fonctionnalités d'IA avancées, comme des voix plus naturelles et une dictée vocale améliorée, indisponibles sur le MacBook Neo actuel en raison de sa limitation à 8 Go de mémoire. Reste à savoir si Apple parviendra à maintenir un prix aussi abordable.
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-06AppleApple met fin à la prise en charge de ses montres. Ces modèles ne recevront pas watchOS 27.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité