Dell Pro Micro E, un mini-PC économique, a été dévoilé

Dell enrichit sa gamme de PC compacts avec le Pro Micro E, équipé d'un processeur mobile AMD Ryzen 5 150 à 6 cœurs et 12 threads cadencé jusqu'à 4,55 GHz et d'une carte graphique Radeon 660M. Ce nouveau modèle intègre également 8 Go de RAM, un SSD M.2 de 512 Go, un châssis de 1,2 litre, un port USB-A 3.2 et un port USB-C 3.2 en façade, un port Ethernet RJ45, deux ports USB-A 2.0, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI 2.1 et un port DisplayPort 1.4a à l'arrière. Son prix de lancement en Chine était l'équivalent de 630 dollars.
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