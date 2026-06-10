L'iPhone 18 sera dotÃ© de 12 Go de RAM.

Suite Ã la prÃ©sentation de la WWDC 2026, de nombreux utilisateurs ont Ã©tÃ© sÃ©duits par le nouveau modÃ¨le d'IA locale d'Apple, compatible uniquement avec les appareils dotÃ©s de 12 Go de RAM. Cette information a alimentÃ© la rumeur selon laquelle l'iPhone 18 de base pourrait Ãªtre nettement plus attractif que l'iPhone 17 grÃ¢ce Ã une amÃ©lioration matÃ©rielle majeure. Comme rÃ©vÃ©lÃ© aprÃ¨s l'annonce d'iOS 27, la plupart des nouvelles fonctionnalitÃ©s d'Apple Intelligence sont compatibles avec les iPhones Ã©quipÃ©s de 8 Go de RAM. Cependant, pour profiter pleinement des capacitÃ©s de la plateforme, un appareil haut de gamme dotÃ© de 12 Go de RAM sera nÃ©cessaire. Actuellement, ces modÃ¨les incluent l'iPhone Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max.
L'iPhone 17 standard est Ã©quipÃ© de seulement 8 Go de RAM. Si cela suffit pour certaines fonctionnalitÃ©s d'IA, d'autres, comme les nouvelles voix expressives de Siri et les fonctions de dictÃ©e avancÃ©es, sont indisponibles sur ce modÃ¨le. Par consÃ©quent, un informateur chinois rÃ©putÃ© a indiquÃ©, aprÃ¨s avoir aperÃ§u iOS 27, s'attendre Ã ce que mÃªme l'iPhone 18 de base dispose de 12 Go de RAM. Si cela se confirme, les possesseurs du modÃ¨le standard pourront profiter pleinement des fonctionnalitÃ©s d'Apple Intelligence de nouvelle gÃ©nÃ©ration sans avoir Ã payer plus cher pour la version Pro. Cette mÃ©moire accrue amÃ©liorera Ã©galement le multitÃ¢che et la fluiditÃ© gÃ©nÃ©rale du systÃ¨me, mais augmentera aussi le prix de l'appareil, probablement d'environ 50 $.
L'iPhone 17 standard est Ã©quipÃ© de seulement 8 Go de RAM. Si cela suffit pour certaines fonctionnalitÃ©s d'IA, d'autres, comme les nouvelles voix expressives de Siri et les fonctions de dictÃ©e avancÃ©es, sont indisponibles sur ce modÃ¨le. Par consÃ©quent, un informateur chinois rÃ©putÃ© a indiquÃ©, aprÃ¨s avoir aperÃ§u iOS 27, s'attendre Ã ce que mÃªme l'iPhone 18 de base dispose de 12 Go de RAM. Si cela se confirme, les possesseurs du modÃ¨le standard pourront profiter pleinement des fonctionnalitÃ©s d'Apple Intelligence de nouvelle gÃ©nÃ©ration sans avoir Ã payer plus cher pour la version Pro. Cette mÃ©moire accrue amÃ©liorera Ã©galement le multitÃ¢che et la fluiditÃ© gÃ©nÃ©rale du systÃ¨me, mais augmentera aussi le prix de l'appareil, probablement d'environ 50 $.
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