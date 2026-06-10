La carte graphique NVIDIA RTX Spark intègre des cœurs MediaTek atypiques

L'une des principales critiques adressées à la NVIDIA RTX Spark concernait la conception de son processeur. La puce est basée sur les cœurs du MediaTek Dimensity 9400, un processeur qui aura presque deux générations de retard d'ici octobre. De ce fait, même une configuration à 20 cœurs ne semble pas compétitive face aux solutions modernes. Cependant, il s'avère que NVIDIA a apporté plusieurs modifications à l'architecture Cortex-X925 afin d'en améliorer les performances. Une analyse plus approfondie de la RTX Spark a révélé que ses cœurs combinent des technologies issues du Dimensity 9400 et du Dimensity 9500, encore non annoncé. Cette approche s'explique par la nécessité d'adapter le processeur aux tâches plus exigeantes typiques des ordinateurs personnels.
D'après les chercheurs, NVIDIA a combiné des éléments des deux architectures pour atteindre des fréquences de fonctionnement plus élevées et plus stables. Un système de distribution d'énergie amélioré et des algorithmes de gestion de la charge, empruntés au Dimensity 9500, permettent au processeur ARM de NVIDIA de gérer plus efficacement les tâches multithread gourmandes en ressources, en maintenant des fréquences d'horloge élevées sur de longues périodes. Le principal avantage de cette approche réside dans le fait que les processeurs Cortex-X925 modifiés peuvent fonctionner à des fréquences plus élevées sans atteindre rapidement leurs limites thermiques. Ce point est crucial, car la stabilité des performances est primordiale.
D'après les chercheurs, NVIDIA a combiné des éléments des deux architectures pour atteindre des fréquences de fonctionnement plus élevées et plus stables. Un système de distribution d'énergie amélioré et des algorithmes de gestion de la charge, empruntés au Dimensity 9500, permettent au processeur ARM de NVIDIA de gérer plus efficacement les tâches multithread gourmandes en ressources, en maintenant des fréquences d'horloge élevées sur de longues périodes. Le principal avantage de cette approche réside dans le fait que les processeurs Cortex-X925 modifiés peuvent fonctionner à des fréquences plus élevées sans atteindre rapidement leurs limites thermiques. Ce point est crucial, car la stabilité des performances est primordiale.
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