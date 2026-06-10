 Se connecter 
 Se connecter 
        
L'iPhone pliable ne sera disponible qu'en une seule couleur.
PubliÃ© le: 10/06/2026 @ 17:34:41: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple semble adopter une approche prudente avec son premier smartphone pliable, l'iPhone Fold (ou Ultra â€“ le nom dÃ©finitif reste Ã  confirmer). Ce n'est pas surprenant : l'entreprise arrive sur un marchÃ© oÃ¹ ses concurrents tentent depuis plusieurs annÃ©es de conquÃ©rir le grand public, sans toutefois parvenir Ã  imposer les appareils pliables comme produits grand public. Compte tenu des coÃ»ts de dÃ©veloppement Ã©levÃ©s, de la complexitÃ© de la conception et du prix des composants, Apple pourrait, selon les experts, se limiter Ã  une seule version de l'appareil afin de rÃ©duire les risques et les coÃ»ts.

D'aprÃ¨s une source interne, le premier lot d'iPhone Fold devrait compter environ 11 millions d'unitÃ©s, et le nouveau modÃ¨le, toujours selon cette source, ne serait disponible qu'en blanc. Cette approche n'est pas inhabituelle pour Apple ; par exemple, les AirPods sont traditionnellement proposÃ©s uniquement en blanc. Cependant, pour la gamme iPhone, une telle dÃ©cision serait assez surprenante, les smartphones Ã©tant gÃ©nÃ©ralement disponibles en au moins deux ou trois couleurs. Par ailleurs, proposer le modÃ¨le en une seule couleur permettra Ã  Apple d'Ã©viter les coÃ»ts supplÃ©mentaires liÃ©s aux tests de diffÃ©rentes finitions et de leur durabilitÃ©. Ceci est d'autant plus pertinent que, selon les rapports, le boÃ®tier en aluminium anodisÃ© des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max s'est rÃ©vÃ©lÃ© assez sensible aux Ã©raflures et aux rayures. C'est peut-Ãªtre pourquoi l'option blanche est considÃ©rÃ©e comme la solution la plus polyvalente et la plus pratique.

https://i.ibb.co/Y7YjDdzM/icon.webp
La carte graphique NVIDIA RTX Spark intÃ... »« Le Canada envisage d'interdire les mÃ©di...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 10-06AppleApple se prÃ©pare dÃ©jÃ  Ã  lancer le MacBook Neo 2.
 10-06AppleL'iPhone 18 sera dotÃ© de 12 Go de RAM.
 09-06AppleApple met fin Ã  la prise en charge de ses montres. Ces modÃ¨les ne recevront pas watchOS 27.
 08-06AppleLa charniÃ¨re de l'iPhone Ultra permettra de refroidir le processeur.
 05-06AppleLes spÃ©cifications de l'iPhone 18 Pro ont Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©es.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Economie10-06
Lenovo va augmenter les prix de tous ses produits.
 Apple10-06
Apple se prÃ©pare dÃ©jÃ  Ã  lancer le MacBook Neo 2.
 MatÃ©riel10-06
Dell Pro Micro E, un mini-PC Ã©conomique, a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©
 Apple10-06
L'iPhone 18 sera dotÃ© de 12 Go de RAM.
 MatÃ©riel10-06
La carte graphique NVIDIA RTX Spark intÃ¨gre des cÅ“urs MediaTek atypiques
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page