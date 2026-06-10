L'iPhone pliable ne sera disponible qu'en une seule couleur.

Apple semble adopter une approche prudente avec son premier smartphone pliable, l'iPhone Fold (ou Ultra â€“ le nom dÃ©finitif reste Ã confirmer). Ce n'est pas surprenant : l'entreprise arrive sur un marchÃ© oÃ¹ ses concurrents tentent depuis plusieurs annÃ©es de conquÃ©rir le grand public, sans toutefois parvenir Ã imposer les appareils pliables comme produits grand public. Compte tenu des coÃ»ts de dÃ©veloppement Ã©levÃ©s, de la complexitÃ© de la conception et du prix des composants, Apple pourrait, selon les experts, se limiter Ã une seule version de l'appareil afin de rÃ©duire les risques et les coÃ»ts.
D'aprÃ¨s une source interne, le premier lot d'iPhone Fold devrait compter environ 11 millions d'unitÃ©s, et le nouveau modÃ¨le, toujours selon cette source, ne serait disponible qu'en blanc. Cette approche n'est pas inhabituelle pour Apple ; par exemple, les AirPods sont traditionnellement proposÃ©s uniquement en blanc. Cependant, pour la gamme iPhone, une telle dÃ©cision serait assez surprenante, les smartphones Ã©tant gÃ©nÃ©ralement disponibles en au moins deux ou trois couleurs. Par ailleurs, proposer le modÃ¨le en une seule couleur permettra Ã Apple d'Ã©viter les coÃ»ts supplÃ©mentaires liÃ©s aux tests de diffÃ©rentes finitions et de leur durabilitÃ©. Ceci est d'autant plus pertinent que, selon les rapports, le boÃ®tier en aluminium anodisÃ© des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max s'est rÃ©vÃ©lÃ© assez sensible aux Ã©raflures et aux rayures. C'est peut-Ãªtre pourquoi l'option blanche est considÃ©rÃ©e comme la solution la plus polyvalente et la plus pratique.
D'aprÃ¨s une source interne, le premier lot d'iPhone Fold devrait compter environ 11 millions d'unitÃ©s, et le nouveau modÃ¨le, toujours selon cette source, ne serait disponible qu'en blanc. Cette approche n'est pas inhabituelle pour Apple ; par exemple, les AirPods sont traditionnellement proposÃ©s uniquement en blanc. Cependant, pour la gamme iPhone, une telle dÃ©cision serait assez surprenante, les smartphones Ã©tant gÃ©nÃ©ralement disponibles en au moins deux ou trois couleurs. Par ailleurs, proposer le modÃ¨le en une seule couleur permettra Ã Apple d'Ã©viter les coÃ»ts supplÃ©mentaires liÃ©s aux tests de diffÃ©rentes finitions et de leur durabilitÃ©. Ceci est d'autant plus pertinent que, selon les rapports, le boÃ®tier en aluminium anodisÃ© des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max s'est rÃ©vÃ©lÃ© assez sensible aux Ã©raflures et aux rayures. C'est peut-Ãªtre pourquoi l'option blanche est considÃ©rÃ©e comme la solution la plus polyvalente et la plus pratique.
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