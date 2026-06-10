Le Canada envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, mais prévoit des exceptions.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Le Canada envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 an...
Publié le: 10/06/2026 @ 16:57:14: Par Nic007 Dans "Social"
SocialLe gouvernement du premier ministre Mark Carney devrait déposer cette semaine son projet de loi très attendu sur la sécurité en ligne, qui prévoit notamment l'interdiction des plateformes de médias sociaux pour les mineurs.
Un représentant du gouvernement, s'exprimant sous couvert de l'anonymat, a confirmé le dépôt prochain d'un projet de loi qui ouvrira la voie à la création d'un nouvel organisme de réglementation et ciblera différents types de contenus préjudiciables en ligne. Ce représentant a confirmé que le projet de loi visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux mineurs de moins de 16 ans comprendra des dispositions permettant aux plateformes de demander des exemptions si elles démontrent leur capacité à assurer la sécurité des plus jeunes Canadiens lorsqu'ils utilisent leurs produits en ligne. Le dépôt du projet de loi est prévu mercredi, la Chambre des communes étant en pause estivale la semaine prochaine. Le projet de loi ne devrait pas inclure le même type d'interdiction pour les chatbots, mais établira un ensemble de responsabilités que les plateformes devront respecter.

Depuis son entrée en fonction l'an dernier, le gouvernement Carney est pressé par les défenseurs de la sécurité des enfants et les organismes de santé infantile de relancer les efforts entrepris par l'ancien premier ministre Justin Trudeau pour légiférer sur les plateformes technologiques afin de lutter contre les préjudices auxquels les utilisateurs sont exposés. Le dernier projet de loi du gouvernement Trudeau, le projet de loi C-63, a été rejeté au Parlement début 2025. Les défenseurs de la réglementation des technologies et d'autres acteurs soutiennent que les enfants canadiens sont moins protégés que ceux du Royaume-Uni et de l'Australie, qui disposent de leurs propres régimes et organismes de réglementation en matière de sécurité en ligne. Le projet de loi précédent prévoyait d'obliger les plateformes à soumettre des plans de sécurité annuels décrivant comment elles atténuent l'exposition des utilisateurs aux contenus les plus préjudiciables en ligne, allant du partage non consensuel d'images intimes aux contenus incitant à l'automutilation ou à l'extrémisme chez les mineurs.
« Test Chornobyl Liquidators (PS5) - Retou...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 28-05SocialL'Allemagne souhaite contrôler les algorithmes de Facebook et TikTok. Le gouvernement identifiera les médias « pertinents ».
 28-05SocialLes abonnements payants sur Instagram, Facebook et WhatsApp sont lancées
 18-05SocialElon Musk annonce une lutte contre la haine sur X. Le problème, c'est que les statistiques disent le contraire.
 13-05SocialTikTok lance un abonnement sans publicité
 12-05SocialWhatsApp Plus est officiel. Meta lance son abonnement avec de nouvelles fonctionnalités.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Social10-06
Le Canada envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, mais prévoit des exceptions.
 Jeux Vidéos10-06
Test Chornobyl Liquidators (PS5) - Retour à Tchernobyl
 Logiciels10-06
LibreOffice s'en prend à EuroOffice et l'accuse d'« alliance avec Microsoft »
 Android10-06
Android Auto transformera vos PDF en livres audio. Votre voiture vous lira les documents.
 Programmation10-06
Anthropic annonce Claude Fable 5 et prétend surpasser ChatGPT
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page