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Test Chornobyl Liquidators (PS5) - Retour à Tchernobyl
Publié le: 10/06/2026 @ 15:43:37: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosChornobyl Liquidators est une simulation historique à la première personne développée par Live Motion Games et Frozen Way. Contrairement à de nombreux jeux inspirés par la catastrophe de Tchernobyl qui privilégient la fiction post-apocalyptique, les menaces surnaturelles ou le survival horror, ce titre adopte une approche beaucoup plus réaliste et sérieuse. Il plonge les joueurs au cœur des conséquences de la catastrophe nucléaire de 1986 et met en lumière le courage de ceux qui ont risqué leur vie pour contenir le désastre. En mettant l'accent sur le réalisme, le contexte historique et le sacrifice humain, le jeu offre une expérience qui s'apparente davantage à un drame historique interactif qu'à un jeu d'action classique. Dès les premières minutes, une atmosphère sombre s'installe. Les joueurs sont immédiatement plongés dans le chaos qui a suivi l'explosion du réacteur et doivent participer aux opérations de décontamination en tant que liquidateurs. Le jeu propose diverses missions inspirées de faits réels, permettant aux joueurs d'observer différents aspects de l'intervention. Plutôt que de mettre en scène des soldats héroïques luttant contre des ennemis, le jeu met en lumière des ouvriers, pompiers, ingénieurs et volontaires ordinaires confrontés à une menace invisible et mortelle. L'un de ses points forts réside dans sa représentation des radiations. Contrairement aux jeux de survie traditionnels où le danger est souvent symbolisé par des ennemis visibles, la menace ici est invisible. Les radiations sont omniprésentes, obligeant les joueurs à surveiller constamment leur niveau d'exposition et à prendre des décisions difficiles en matière de sécurité et d'efficacité. Ce mécanisme retranscrit avec justesse l'angoisse ressentie par ceux qui pénètrent dans des zones contaminées sans en comprendre pleinement les conséquences à long terme. L'invisibilité du danger crée une tension unique qui imprègne toute l'expérience.

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