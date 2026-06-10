Android Auto transformera vos PDF en livres audio. Votre voiture vous lira les documents.

Adobe Acrobat est désormais disponible sur Android Auto, ce qui peut paraître surprenant au premier abord. Après tout, une application pour ouvrir des documents PDF n'est pas vraiment ce à quoi on pense spontanément lorsqu'on conduit. Pourtant, il s'avère que cet outil pourrait bien être utile à certains utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité a été ajoutée dans la mise à jour 26.5.0.45958 d'Adobe Acrobat. L'application apparaît dans Android Auto à la fois dans le tiroir d'applications et sous forme de notification sur l'écran de la voiture. La question principale est cependant de savoir pourquoi les conducteurs ont besoin d'accéder à des fichiers PDF en déplacement. La réponse réside dans la fonction de lecture à voix haute, un moteur de synthèse vocale. Celle-ci permet à de nombreux documents PDF d'être lus automatiquement par un synthétiseur vocal, offrant ainsi à l'utilisateur la possibilité d'écouter leur contenu comme un podcast ou un livre audio.
Cela vous permet d'écouter des supports de formation, des documents commerciaux, des articles, des manuels ou même des livres numériques au format PDF. Au lieu de regarder l'écran et de lire un document, l'utilisateur peut activer la lecture vocale et écouter le contenu tout en conduisant. Adobe reconnaît que cette fonctionnalité n'est pas encore compatible avec tous les fichiers PDF. Lors des tests, certains documents ont été traités correctement, tandis que d'autres étaient illisibles. Toutefois, si le fichier est compatible avec la lecture à voix haute, Android Auto affiche une interface de lecteur multimédia standard, similaire à celle des applications de musique ou de podcasts.
Depuis quelque temps, Google enrichit les fonctionnalités de sa plateforme avec de nouvelles applications professionnelles et de communication. Google Meet a récemment rejoint Android Auto, et l'arrivée d'Adobe Acrobat s'inscrit dans cette même dynamique. Comparée aux applications audio traditionnelles, la nouvelle fonctionnalité d'Adobe cible un public beaucoup plus restreint, tout en offrant des fonctionnalités jusqu'alors quasiment absentes de l'écosystème Android Auto.
Cela vous permet d'écouter des supports de formation, des documents commerciaux, des articles, des manuels ou même des livres numériques au format PDF. Au lieu de regarder l'écran et de lire un document, l'utilisateur peut activer la lecture vocale et écouter le contenu tout en conduisant. Adobe reconnaît que cette fonctionnalité n'est pas encore compatible avec tous les fichiers PDF. Lors des tests, certains documents ont été traités correctement, tandis que d'autres étaient illisibles. Toutefois, si le fichier est compatible avec la lecture à voix haute, Android Auto affiche une interface de lecteur multimédia standard, similaire à celle des applications de musique ou de podcasts.
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