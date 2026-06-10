Anthropic annonce Claude Fable 5 et prétend surpasser ChatGPT

Publié le: 10/06/2026 @ 15:01:29: Par Nic007 Dans "Programmation"
Anthropic a officiellement dévoilé Claude Fable 5, un nouveau modèle d'IA conçu pour un large public. Selon ses créateurs, il s'agit du modèle le plus avancé jamais développé par l'entreprise, et il devrait surpasser les solutions concurrentes à bien des égards, notamment GPT-5.5 d'OpenAI. Pour rappel, en avril, Anthropic a annoncé la présentation du Claude Mythos Preview, un modèle doté de capacités de programmation exceptionnellement avancées. En raison des risques potentiels de cybersécurité, seul un petit groupe d'organisations triées sur le volet y a eu accès. Cette technologie est désormais accessible à un public plus large sous le nom de Claude Fable 5. Parallèlement, la société lance également Claude Mythos 5, une variante conçue pour des applications spécialisées liées à la cybersécurité, à la recherche biologique et à l'analyse de systèmes avancés.
Anthropic affirme que Claude Fable 5 établit une nouvelle norme dans plusieurs domaines clés. Ce modèle devrait atteindre des performances exceptionnelles dans les tâches liées à la programmation, à l'analyse de données, à la recherche scientifique, à la compréhension d'images et à l'exécution de processus autonomes de longue durée. Son efficacité dans les tâches de traitement d'images est particulièrement mise en avant. Selon l'entreprise, Fable 5 obtient les meilleurs résultats parmi les modèles d'IA disponibles publiquement. Claude Mythos 5, présenté comme le modèle le plus puissant au monde pour les applications de cybersécurité, devrait offrir des capacités encore plus importantes.
Anthropic est consciente des risques potentiels liés à la fourniture d'une technologie aussi avancée. C'est pourquoi Claude Fable 5 est doté d'un système de sécurité spécifique. Ainsi, si le modèle détecte des questions relatives aux cyberattaques, à la biologie, à la chimie ou des tentatives de réplication d'autres modèles d'IA, il redirigera automatiquement la tâche vers la version plus sécurisée Claude Opus 4.8. Selon l'entreprise, ce mécanisme s'active dans moins de 5 % des sessions.
Avec le lancement de ces nouveaux modèles, Anthropic met également en place de nouvelles politiques pour ses clients professionnels. Les données transférées vers Claude Fable 5 et Mythos 5 seront conservées pendant 30 jours, que l'utilisateur utilise les services de l'entreprise directement ou via des plateformes externes. Le fabricant souligne toutefois que les informations recueillies ne serviront pas à entraîner de nouveaux modèles d'IA. Elles sont destinées uniquement à détecter les nouvelles menaces et les tentatives d'attaques contre le système.
Anthropic affirme que Claude Fable 5 établit une nouvelle norme dans plusieurs domaines clés. Ce modèle devrait atteindre des performances exceptionnelles dans les tâches liées à la programmation, à l'analyse de données, à la recherche scientifique, à la compréhension d'images et à l'exécution de processus autonomes de longue durée. Son efficacité dans les tâches de traitement d'images est particulièrement mise en avant. Selon l'entreprise, Fable 5 obtient les meilleurs résultats parmi les modèles d'IA disponibles publiquement. Claude Mythos 5, présenté comme le modèle le plus puissant au monde pour les applications de cybersécurité, devrait offrir des capacités encore plus importantes.
Anthropic est consciente des risques potentiels liés à la fourniture d'une technologie aussi avancée. C'est pourquoi Claude Fable 5 est doté d'un système de sécurité spécifique. Ainsi, si le modèle détecte des questions relatives aux cyberattaques, à la biologie, à la chimie ou des tentatives de réplication d'autres modèles d'IA, il redirigera automatiquement la tâche vers la version plus sécurisée Claude Opus 4.8. Selon l'entreprise, ce mécanisme s'active dans moins de 5 % des sessions.
Avec le lancement de ces nouveaux modèles, Anthropic met également en place de nouvelles politiques pour ses clients professionnels. Les données transférées vers Claude Fable 5 et Mythos 5 seront conservées pendant 30 jours, que l'utilisateur utilise les services de l'entreprise directement ou via des plateformes externes. Le fabricant souligne toutefois que les informations recueillies ne serviront pas à entraîner de nouveaux modèles d'IA. Elles sont destinées uniquement à détecter les nouvelles menaces et les tentatives d'attaques contre le système.
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