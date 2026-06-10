AMD confirme la prolongation de la crise du marché de la mémoire

Nous n'avons pas de bonnes nouvelles pour ceux qui envisagent de mettre à niveau leur ordinateur avec de la mémoire DDR5. Selon un représentant d'AMD, le marché de la RAM ne devrait pas s'améliorer de sitôt et les prix des modules pourraient rester élevés pendant encore deux ans. La principale cause de cette situation est bien sûr l'essor de l'intelligence artificielle, qui influence de plus en plus l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Lors du Computex 2026, David McAfee, vice-président et directeur général de la division Client Channel Business d'AMD, a admis que les prix de la mémoire DDR5 ne devraient pas redevenir plus abordables avant 2028. Ceci s'explique par la demande croissante de mémoire HBM utilisée dans les accélérateurs d'IA et les centres de données, les fabricants de mémoire consacrant une part croissante de leur capacité de production à ce segment, ce qui limite la disponibilité des puces destinées aux ordinateurs personnels. Parallèlement, la production de DDR4 a été progressivement abandonnée ces dernières années au profit de la DDR5. De ce fait, les utilisateurs de plateformes plus anciennes rencontrent des difficultés de disponibilité pour les modules DDR4, tandis que les propriétaires de nouveaux ordinateurs doivent payer plus cher pour la DDR5. L'ampleur du problème est clairement illustrée par le prix des kits de mémoire vive les plus courants. Fin 2025 encore, un kit de 32 Go DDR5-6000 coûtait environ 100 dollars. Aujourd'hui, des modules similaires peuvent coûter plus de quatre fois ce prix. AMD prévoit toutefois une amélioration progressive de la situation. Samsung, Micron et le fabricant chinois CXMT investissent dans l'expansion de leurs lignes de production de DDR5. Le problème est que la construction de nouvelles usines et la mise en service de capacités de production supplémentaires sont des processus qui se mesurent en années, et non en mois.
L'avenir de la plateforme AM5 a également été abordé lors de la discussion. AMD a officiellement prolongé son support jusqu'en 2029, ce qui signifie que les cartes mères actuelles sont compatibles avec plusieurs générations de processeurs. McAfee a souligné que l'introduction d'un nouveau socket de processeur représente une décision d'ingénierie complexe et coûteuse. L'entreprise analyse actuellement la compatibilité de l'AM5 avec les futures technologies telles que la DDR6 et le PCI Express 6.0. Ce n'est qu'après ces analyses qu'une décision sera prise concernant un éventuel successeur à la plateforme actuelle. Les déclarations du représentant d'AMD confirment les prévisions antérieures d'une pénurie persistante de mémoire sur le marché grand public tout au long de 2026 et 2027. Tout porte à croire que l'intelligence artificielle continuera d'absorber d'importantes ressources de production, et que les fabricants d'ordinateurs comme les particuliers en subiront les conséquences pendant longtemps. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'espérer un retour rapide des modules DDR5 bon marché.
L'avenir de la plateforme AM5 a également été abordé lors de la discussion. AMD a officiellement prolongé son support jusqu'en 2029, ce qui signifie que les cartes mères actuelles sont compatibles avec plusieurs générations de processeurs. McAfee a souligné que l'introduction d'un nouveau socket de processeur représente une décision d'ingénierie complexe et coûteuse. L'entreprise analyse actuellement la compatibilité de l'AM5 avec les futures technologies telles que la DDR6 et le PCI Express 6.0. Ce n'est qu'après ces analyses qu'une décision sera prise concernant un éventuel successeur à la plateforme actuelle. Les déclarations du représentant d'AMD confirment les prévisions antérieures d'une pénurie persistante de mémoire sur le marché grand public tout au long de 2026 et 2027. Tout porte à croire que l'intelligence artificielle continuera d'absorber d'importantes ressources de production, et que les fabricants d'ordinateurs comme les particuliers en subiront les conséquences pendant longtemps. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'espérer un retour rapide des modules DDR5 bon marché.
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