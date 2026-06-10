Google met fin à la prise en charge d'uBlock Origin. Changement majeur à venir pour Chrome

Publié le: 10/06/2026 @ 14:58:54: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google est sur le point de finaliser la suppression progressive de Manifest V2, l'ancienne norme d'extensions pour Chrome. Les récentes modifications apportées à Chromium laissent penser que les utilisateurs ne pourront plus utiliser les modules complémentaires basés sur cette technologie, notamment la version classique d'uBlock Origin. La transition vers la nouvelle norme Manifest V3 est en cours depuis plusieurs années, mais de nombreuses personnes ont utilisé diverses solutions pour maintenir la compatibilité avec les anciennes extensions. Il semble désormais que Google ait l'intention d'y mettre un terme définitif. Les développeurs de Chromium ont confirmé que d'autres mécanismes prenant en charge Manifest V2 sont en cours de suppression du code du navigateur. Par conséquent, Chrome ne proposera plus l'option permettant de rétablir la compatibilité avec les anciens modules complémentaires via des options spécifiques ou des modifications système.
D'après les ingénieurs de Google, la gestion simultanée de deux normes d'extension est de plus en plus complexe. L'entreprise évoque la hausse des coûts de développement, les difficultés techniques et les problèmes de sécurité. Les développeurs reconnaissent également avoir récemment découvert des bogues spécifiques aux extensions basées sur Manifest V2. Concrètement, cela signifie que les méthodes courantes permettant d'améliorer les performances de la version classique d'uBlock Origin ne fonctionneront plus avec les futures versions de Chromium. Ceci s'applique également à certaines solutions qui modifient le registre Windows, ce qui permettait jusqu'à présent la compatibilité avec l'ancienne version. Ces modifications seront mises en œuvre progressivement. Chromium 150 a déjà supprimé l'une des options permettant de contrôler la disponibilité de Manifest V2. La version 151 verra la suppression d'autres mécanismes liés à la prise en charge des anciennes extensions.
D'autres navigateurs basés sur Chromium pourraient prendre des mesures similaires à l'avenir. Microsoft Edge a déjà commencé à restreindre uBlock Origin, et Opera a indiqué aux développeurs la nécessité de migrer leurs extensions vers la nouvelle norme. Comparées aux migrations précédentes, les modifications actuelles sont beaucoup plus radicales : elles suppriment non seulement la prise en charge des anciens modules complémentaires, mais aussi les mécanismes permettant de contourner les restrictions. Les utilisateurs de la version classique d'uBlock Origin pourraient être contraints de passer à uBlock Origin Lite ou de changer de navigateur dans les prochains mois. En ce qui concerne les alternatives, Brave continue de prendre en charge Manifest V2, tandis que Firefox continue de prendre en charge Manifest V2 et Manifest V3, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande liberté de choix.
D'après les ingénieurs de Google, la gestion simultanée de deux normes d'extension est de plus en plus complexe. L'entreprise évoque la hausse des coûts de développement, les difficultés techniques et les problèmes de sécurité. Les développeurs reconnaissent également avoir récemment découvert des bogues spécifiques aux extensions basées sur Manifest V2. Concrètement, cela signifie que les méthodes courantes permettant d'améliorer les performances de la version classique d'uBlock Origin ne fonctionneront plus avec les futures versions de Chromium. Ceci s'applique également à certaines solutions qui modifient le registre Windows, ce qui permettait jusqu'à présent la compatibilité avec l'ancienne version. Ces modifications seront mises en œuvre progressivement. Chromium 150 a déjà supprimé l'une des options permettant de contrôler la disponibilité de Manifest V2. La version 151 verra la suppression d'autres mécanismes liés à la prise en charge des anciennes extensions.
D'autres navigateurs basés sur Chromium pourraient prendre des mesures similaires à l'avenir. Microsoft Edge a déjà commencé à restreindre uBlock Origin, et Opera a indiqué aux développeurs la nécessité de migrer leurs extensions vers la nouvelle norme. Comparées aux migrations précédentes, les modifications actuelles sont beaucoup plus radicales : elles suppriment non seulement la prise en charge des anciens modules complémentaires, mais aussi les mécanismes permettant de contourner les restrictions. Les utilisateurs de la version classique d'uBlock Origin pourraient être contraints de passer à uBlock Origin Lite ou de changer de navigateur dans les prochains mois. En ce qui concerne les alternatives, Brave continue de prendre en charge Manifest V2, tandis que Firefox continue de prendre en charge Manifest V2 et Manifest V3, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande liberté de choix.
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