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Test LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PS5) - Un retour inattendu
Publié le: 09/06/2026 @ 19:01:21: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosBatman, l'un des super-héros les plus populaires de tous les temps, possède une immense base de fans à travers le monde. Tout ce qui touche à Batman, comme les bandes dessinées, les jouets, les films, les produits dérivés et les jeux vidéo, se vend comme des petits pains. Il n'est donc pas étonnant que Batman soit l'un des atouts les plus précieux de DC Comics et de Warner Bros. À l'époque de la PS3-PS4, la série Batman Arkham a établi une nouvelle norme pour les jeux de super-héros. Sa formule a été reprise par de nombreux développeurs comme base du jeu de super-héros idéal. Malheureusement, depuis Batman : Arkham Knight (2015), aucun jeu Batman de qualité n'a vu le jour. Gotham Knights, présenté comme son successeur spirituel, n'a pas été à la hauteur des attentes. Pire encore, le jeu ambitieux de Rocksteady , Suicide Squad : Kill the Justice League, a été un échec. Suite à ces revers, Warner Bros. s'est de nouveau associé à LEGO pour créer un quatrième jeu LEGO Batman, avec une formule différente. Contrairement aux autres jeux Batman qui présentent généralement immédiatement la figure de Bruce Wayne devenu Batman, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir vous emmènera dans le voyage de Bruce Wayne depuis son enfance, lorsque ses deux parents étaient encore en vie. Après la mort de ses parents, Thomas et Martha, Bruce Wayne jure de protéger Gotham City afin que personne d'autre ne subisse le même sort. Il s'engage dans la Ligue des Ombres, mais les conditions sont difficiles. Bruce doit notamment trouver une rare fleur bleue dans les montagnes. Après avoir intégré avec succès la Ligue des Ombres et s'y être entraîné avec acharnement, il retourna à Gotham City pour éradiquer le crime et y établir la Batcave, son quartier général. Sous sa nouvelle identité de Batman, Bruce ne pouvait plus agir seul, car les criminels de Gotham City étaient plus dangereux que jamais. Il avait donc besoin de partenaires. Bruce forma alors une nouvelle équipe en recrutant Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl et Catwoman. Batman et ses amis parviendront-ils à vaincre les criminels de Gotham City ?

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