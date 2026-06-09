La nouvelle Xbox sera différente de ce à quoi on s'attend

Microsoft ne cache pas que l'état actuel du marché des composants commence à impacter ses plans pour l'avenir de la Xbox. Lors d'un entretien avec The Game Business au Summer Game Fest 2026, le nouveau directeur de la stratégie Xbox, Matthew Ball, a admis que la hausse des coûts de la RAM et du stockage oblige l'entreprise à revoir ses hypothèses concernant la prochaine génération de consoles, actuellement connue sous le nom de Project Helix. Ball a abordé plusieurs sujets liés à la situation actuelle de la marque Xbox. Il avait précédemment confirmé que l'augmentation de 50 % du prix du Game Pass Ultimate avait entraîné une baisse notable du nombre d'abonnés et que le retour à une stratégie axée sur les exclusivités visait à relancer l'activité consoles de Microsoft. Un représentant de l'entreprise a mis en lumière un autre problème susceptible d'impacter l'ensemble du marché du jeu vidéo. Selon lui, la crise liée au prix de la mémoire et d'autres composants persiste et pourrait se prolonger pendant encore deux à deux ans et demi. C'est pourquoi Microsoft étudie différentes options concernant la conception de sa future console.
L'entreprise souligne qu'elle compte toujours commercialiser Project Helix, mais souhaite rendre la console plus abordable et plus polyvalente. Ball a indiqué que Microsoft n'envisage pas de modifier radicalement le concept de la console, mais cherche plutôt à le faire évoluer et à l'adapter aux nouvelles réalités du marché. Il est intéressant de noter que la disponibilité des consoles Xbox actuelles a également été abordée lors de la conversation. Ball a déclaré que la demande pour ces appareils continue de dépasser les capacités de production de l'entreprise. Cette affirmation est surprenante, car les ventes de consoles Xbox sont en baisse constante depuis plusieurs années et restent nettement inférieures à celles des plateformes concurrentes. Par rapport à la génération précédente, la situation est aujourd'hui beaucoup plus compliquée, car les fabricants doivent composer non seulement avec le coût des puces graphiques et des processeurs, mais aussi avec la hausse rapide des prix de la mémoire et du stockage de données.
La hausse des prix des composants affecte actuellement l'ensemble des marchés des PC, des consoles et des appareils mobiles. Si ces difficultés persistent dans les années à venir, les fabricants seront contraints de trouver de nouvelles solutions pour réduire les coûts sans augmenter significativement le prix de leurs produits finaux.
L'entreprise souligne qu'elle compte toujours commercialiser Project Helix, mais souhaite rendre la console plus abordable et plus polyvalente. Ball a indiqué que Microsoft n'envisage pas de modifier radicalement le concept de la console, mais cherche plutôt à le faire évoluer et à l'adapter aux nouvelles réalités du marché. Il est intéressant de noter que la disponibilité des consoles Xbox actuelles a également été abordée lors de la conversation. Ball a déclaré que la demande pour ces appareils continue de dépasser les capacités de production de l'entreprise. Cette affirmation est surprenante, car les ventes de consoles Xbox sont en baisse constante depuis plusieurs années et restent nettement inférieures à celles des plateformes concurrentes. Par rapport à la génération précédente, la situation est aujourd'hui beaucoup plus compliquée, car les fabricants doivent composer non seulement avec le coût des puces graphiques et des processeurs, mais aussi avec la hausse rapide des prix de la mémoire et du stockage de données.
La hausse des prix des composants affecte actuellement l'ensemble des marchés des PC, des consoles et des appareils mobiles. Si ces difficultés persistent dans les années à venir, les fabricants seront contraints de trouver de nouvelles solutions pour réduire les coûts sans augmenter significativement le prix de leurs produits finaux.
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