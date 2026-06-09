Le codec AV2 promet une révolution dans le streaming.

Depuis des années, la révolution de la vidéo en ligne est alimentée par des méthodes de compression d'image toujours plus performantes. Celles-ci ont permis de regarder des films en 4K, des diffusions en direct et des visioconférences sans nécessiter une bande passante massive. Aujourd'hui, le secteur technologique se prépare à une nouvelle étape majeure. L'Alliance for Open Media a annoncé la sortie d'AV2, un codec vidéo ouvert de nouvelle génération qui, d'après les premiers tests, offre une compression jusqu'à 30 % supérieure à celle d'AV1. Pour les utilisateurs, cela signifie potentiellement une meilleure qualité d'image avec la même consommation de données ou des besoins en bande passante réseau considérablement réduits tout en maintenant la qualité actuelle du contenu.
L'Alliance pour les médias ouverts a annoncé la publication de la spécification finale AV2, version 1.0.0, et du code source de référence. C'est un moment que les fabricants de matériel, les développeurs de logiciels et les plateformes de streaming attendaient depuis plusieurs années. AV2 succède à AV1, qui a acquis une position dominante sur le marché depuis son lancement en 2018. La norme a été implémentée par les principales plateformes en ligne et sa compatibilité a été étendue aux cartes graphiques et processeurs modernes. La nouvelle version vise à perpétuer la même philosophie : une efficacité de compression maximale sans frais de licence ni restrictions de brevets coûteuses.
Le principal atout de l'AV2 réside dans l'amélioration significative de l'efficacité du codage d'image. Selon les analyses préliminaires, cette nouvelle norme pourrait offrir une compression environ 30 % supérieure à celle de l'AV1. Concrètement, cela se traduit par la possibilité de transmettre de la vidéo à des débits binaires nettement inférieurs sans perte perceptible de qualité d'image. C'est une nouvelle particulièrement importante pour les plateformes de streaming, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services cloud. Chaque pour cent de bande passante économisée se traduit par des économies considérables sur l'infrastructure lorsqu'on dessert des centaines de millions d'utilisateurs. AV2 devrait également surpasser nettement les anciennes normes comme VP9 et H.264, qui ont dominé Internet pendant de nombreuses années.
L'histoire d'AV2 remonte à 2015, lorsque des acteurs majeurs du secteur technologique ont décidé de créer une alternative aux codecs onéreux protégés par des licences de brevets. Des géants de l'industrie tels que Google, Microsoft, Amazon, Intel, Nvidia et Mozilla sont à l'origine de l'Alliance pour les médias ouverts. Leur objectif était de créer un codec permettant d'éviter les coûts de licence exorbitants (plusieurs millions de dollars) associés aux normes H.264, H.265 et à la plus récente norme VVC. Cette stratégie s'est avérée efficace. L'AV1 a bénéficié d'un large soutien de l'industrie, tandis que la norme concurrente VVC peine encore à s'imposer en raison de son modèle de licence complexe.
Les créateurs d'AV2 ne se limitent pas au streaming vidéo classique. Ce nouveau codec est conçu pour répondre aux exigences croissantes des applications. La documentation indique une prise en charge des services de streaming en direct modernes, de la messagerie vidéo, des systèmes de visioconférence et des applications de réalité mixte. Des améliorations ont également été apportées pour permettre la prise en charge de plusieurs flux vidéo simultanés et une plus grande flexibilité en matière de qualité vidéo. Pour les fabricants d'appareils de réalité virtuelle et de réalité augmentée, cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la diffusion de vidéos malgré des ressources réseau limitées.
Malgré son lancement officiel, la norme ne sera pas immédiatement disponible sur les ordinateurs et smartphones des utilisateurs. Le processus d'intégration de nouveaux codecs prend généralement plusieurs années. Les fabricants de matériel doivent développer des puces compatibles avec l'encodage et le décodage matériels du contenu AV2, et les éditeurs de logiciels doivent adapter leurs plateformes. Cependant, les premières étapes ont déjà été franchies. La communauté VideoLAN a publié un décodeur dav2d compatible AV2, conçu pour les architectures x86, ARM et RISC-V. Cela indique que l'écosystème se développe beaucoup plus rapidement qu'avec de nombreuses normes précédentes.
L'Alliance pour les médias ouverts a annoncé la publication de la spécification finale AV2, version 1.0.0, et du code source de référence. C'est un moment que les fabricants de matériel, les développeurs de logiciels et les plateformes de streaming attendaient depuis plusieurs années. AV2 succède à AV1, qui a acquis une position dominante sur le marché depuis son lancement en 2018. La norme a été implémentée par les principales plateformes en ligne et sa compatibilité a été étendue aux cartes graphiques et processeurs modernes. La nouvelle version vise à perpétuer la même philosophie : une efficacité de compression maximale sans frais de licence ni restrictions de brevets coûteuses.
Le principal atout de l'AV2 réside dans l'amélioration significative de l'efficacité du codage d'image. Selon les analyses préliminaires, cette nouvelle norme pourrait offrir une compression environ 30 % supérieure à celle de l'AV1. Concrètement, cela se traduit par la possibilité de transmettre de la vidéo à des débits binaires nettement inférieurs sans perte perceptible de qualité d'image. C'est une nouvelle particulièrement importante pour les plateformes de streaming, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services cloud. Chaque pour cent de bande passante économisée se traduit par des économies considérables sur l'infrastructure lorsqu'on dessert des centaines de millions d'utilisateurs. AV2 devrait également surpasser nettement les anciennes normes comme VP9 et H.264, qui ont dominé Internet pendant de nombreuses années.
L'histoire d'AV2 remonte à 2015, lorsque des acteurs majeurs du secteur technologique ont décidé de créer une alternative aux codecs onéreux protégés par des licences de brevets. Des géants de l'industrie tels que Google, Microsoft, Amazon, Intel, Nvidia et Mozilla sont à l'origine de l'Alliance pour les médias ouverts. Leur objectif était de créer un codec permettant d'éviter les coûts de licence exorbitants (plusieurs millions de dollars) associés aux normes H.264, H.265 et à la plus récente norme VVC. Cette stratégie s'est avérée efficace. L'AV1 a bénéficié d'un large soutien de l'industrie, tandis que la norme concurrente VVC peine encore à s'imposer en raison de son modèle de licence complexe.
Les créateurs d'AV2 ne se limitent pas au streaming vidéo classique. Ce nouveau codec est conçu pour répondre aux exigences croissantes des applications. La documentation indique une prise en charge des services de streaming en direct modernes, de la messagerie vidéo, des systèmes de visioconférence et des applications de réalité mixte. Des améliorations ont également été apportées pour permettre la prise en charge de plusieurs flux vidéo simultanés et une plus grande flexibilité en matière de qualité vidéo. Pour les fabricants d'appareils de réalité virtuelle et de réalité augmentée, cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la diffusion de vidéos malgré des ressources réseau limitées.
Malgré son lancement officiel, la norme ne sera pas immédiatement disponible sur les ordinateurs et smartphones des utilisateurs. Le processus d'intégration de nouveaux codecs prend généralement plusieurs années. Les fabricants de matériel doivent développer des puces compatibles avec l'encodage et le décodage matériels du contenu AV2, et les éditeurs de logiciels doivent adapter leurs plateformes. Cependant, les premières étapes ont déjà été franchies. La communauté VideoLAN a publié un décodeur dav2d compatible AV2, conçu pour les architectures x86, ARM et RISC-V. Cela indique que l'écosystème se développe beaucoup plus rapidement qu'avec de nombreuses normes précédentes.
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