Apple présente de nouvelles fonctionnalités pour la sécurité des enfants

Cet automne, les mises à jour logicielles vous donneront accès à de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental. Vous pourrez ainsi gérer le contenu visionné par vos enfants, leurs contacts et leur utilisation des applications. Parmi les nouveautés : une configuration simplifiée, la fonction « Demander l’autorisation de naviguer », des limites de temps et un système de gestion du temps d’écran repensé. Ces outils sont basés sur les recommandations d’experts. La création d'un compte enfant est une étape essentielle. Cela active des mesures de protection globales adaptées à l'âge de l'enfant. L'accès aux sites pour adultes est restreint et des limites d'âge s'appliquent sur l'App Store. Un compte est obligatoire pour les enfants de moins de 13 ans et disponible pour les jeunes jusqu'à 18 ans. Une fois le compte créé, vous choisissez les applications auxquelles il est autorisé à accéder.
- Demande d'achat : cela détermine s'ils ont besoin de votre approbation avant de télécharger des applications ou d'effectuer des achats intégrés.
- Demander l'autorisation de navigation : Dans Safari, l'application doit vous demander si elle souhaite ouvrir un nouveau site web.
- Contacts : Vous pouvez également indiquer qui vos enfants peuvent contacter par messages, FaceTime et téléphone. Ils peuvent vous demander l’autorisation pour ajouter de nouveaux contacts.
- Sécurité des communications : Les contenus choquants ou violents dans les images et vidéos partagées, ainsi que la nudité détectée, seront bloqués.
Les limites de temps vous aident à gérer le temps passé devant les écrans pour différentes catégories, comme les jeux ou les réseaux sociaux. Vous recevrez des recommandations adaptées à l'âge et fondées sur des données scientifiques. Vous pouvez également créer des plannings quotidiens pour limiter l'accès pendant les heures de classe. La nouvelle fonctionnalité de gestion du temps d'écran affiche votre utilisation moyenne et les applications les plus utilisées. D'un simple clic, vous pouvez ajuster l'accès, par exemple en le bloquant pendant les repas ou en le prolongeant selon vos besoins.
Apple collabore avec des chercheurs et l'Académie américaine de pédiatrie. Une page web dédiée répond aux questions les plus fréquentes. De plus, des notifications vous avertissent lorsque le code d'accès Temps d'écran est saisi sur votre appareil. Les outils de signalement des contenus préjudiciables sont déployés à l'échelle mondiale. Avec l’Apple Watch pour enfants, ces derniers peuvent accéder à des fonctionnalités de santé, de forme physique et de sécurité sans avoir leur propre iPhone . Vous pouvez ainsi suivre leur position lorsqu’ils communiquent avec leurs amis ou utilisent des applications comme Plans et Musique. Le mode « Heure scolaire » bloque les notifications et les applications.
Les développeurs disposeront d'outils pour protéger les enfants des contenus inappropriés et vous aider à approuver les contacts. Une interface de programmation vous permettra d'interroger la tranche d'âge afin de personnaliser l'application sans révéler la date de naissance exacte.
- Demande d'achat : cela détermine s'ils ont besoin de votre approbation avant de télécharger des applications ou d'effectuer des achats intégrés.
- Demander l'autorisation de navigation : Dans Safari, l'application doit vous demander si elle souhaite ouvrir un nouveau site web.
- Contacts : Vous pouvez également indiquer qui vos enfants peuvent contacter par messages, FaceTime et téléphone. Ils peuvent vous demander l’autorisation pour ajouter de nouveaux contacts.
- Sécurité des communications : Les contenus choquants ou violents dans les images et vidéos partagées, ainsi que la nudité détectée, seront bloqués.
Les limites de temps vous aident à gérer le temps passé devant les écrans pour différentes catégories, comme les jeux ou les réseaux sociaux. Vous recevrez des recommandations adaptées à l'âge et fondées sur des données scientifiques. Vous pouvez également créer des plannings quotidiens pour limiter l'accès pendant les heures de classe. La nouvelle fonctionnalité de gestion du temps d'écran affiche votre utilisation moyenne et les applications les plus utilisées. D'un simple clic, vous pouvez ajuster l'accès, par exemple en le bloquant pendant les repas ou en le prolongeant selon vos besoins.
Apple collabore avec des chercheurs et l'Académie américaine de pédiatrie. Une page web dédiée répond aux questions les plus fréquentes. De plus, des notifications vous avertissent lorsque le code d'accès Temps d'écran est saisi sur votre appareil. Les outils de signalement des contenus préjudiciables sont déployés à l'échelle mondiale. Avec l’Apple Watch pour enfants, ces derniers peuvent accéder à des fonctionnalités de santé, de forme physique et de sécurité sans avoir leur propre iPhone . Vous pouvez ainsi suivre leur position lorsqu’ils communiquent avec leurs amis ou utilisent des applications comme Plans et Musique. Le mode « Heure scolaire » bloque les notifications et les applications.
Les développeurs disposeront d'outils pour protéger les enfants des contenus inappropriés et vous aider à approuver les contacts. Une interface de programmation vous permettra d'interroger la tranche d'âge afin de personnaliser l'application sans révéler la date de naissance exacte.
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