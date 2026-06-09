L'Attaque des Titans revient sur consoles avec Attack on Titan 3

Publié le: 09/06/2026 @ 14:19:54: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
KOEI TECMO America et le studio Omega Force ont annoncé Attack on Titan 3 , invitant les fans à se battre pour leur survie dans un monde de dark fantasy terrorisé par des humanoïdes géants. Ce nouveau jeu d'action est basé sur le célèbre manga et anime créé par Hajime Isayama et permettra aux fans de vivre l'intégralité de son histoire épique pour la première fois. Pour célébrer cette annonce, une bande-annonce inédite a été diffusée, offrant un premier aperçu exclusif du titre. Attack on Titan 3 est actuellement en développement pour PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam. Attack on Titan 3 est le point culminant captivant de la série de jeux d'action d'Omega Force, retraçant l'histoire de L'Attaque des Titans, des débuts du Bataillon d'exploration à son dénouement dramatique. Les fans peuvent préparer leurs lames pour affronter les Neuf Titans, tout en découvrant de nouveaux personnages et leur univers grâce à un contenu narratif inédit. Avec des améliorations apportées au système de combat basé sur la mobilité omnidirectionnelle, permettant des affrontements plus acrobatiques et intenses, les joueurs peuvent vivre la terreur et le drame de l'histoire légendaire de L'Attaque des Titans comme jamais auparavant. Des informations supplémentaires concernant Attack on Titan 3 seront dévoilées lors d'une diffusion en direct officielle, en présence de Yui Ishikawa (voix de Mikasa) et Shiori Mikami (voix de Krista). Plus de détails sur cette diffusion seront communiqués ultérieurement via les canaux officiels.
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