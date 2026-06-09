 Se connecter 
 Se connecter 
        
L'Attaque des Titans revient sur consoles avec Attack on Titan 3
Publié le: 09/06/2026 @ 14:19:54: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosKOEI TECMO America et le studio Omega Force ont annoncé Attack on Titan 3 , invitant les fans à se battre pour leur survie dans un monde de dark fantasy terrorisé par des humanoïdes géants. Ce nouveau jeu d'action est basé sur le célèbre manga et anime créé par Hajime Isayama et permettra aux fans de vivre l'intégralité de son histoire épique pour la première fois. Pour célébrer cette annonce, une bande-annonce inédite a été diffusée, offrant un premier aperçu exclusif du titre. Attack on Titan 3 est actuellement en développement pour PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam. Attack on Titan 3 est le point culminant captivant de la série de jeux d'action d'Omega Force, retraçant l'histoire de L'Attaque des Titans, des débuts du Bataillon d'exploration à son dénouement dramatique. Les fans peuvent préparer leurs lames pour affronter les Neuf Titans, tout en découvrant de nouveaux personnages et leur univers grâce à un contenu narratif inédit. Avec des améliorations apportées au système de combat basé sur la mobilité omnidirectionnelle, permettant des affrontements plus acrobatiques et intenses, les joueurs peuvent vivre la terreur et le drame de l'histoire légendaire de L'Attaque des Titans comme jamais auparavant. Des informations supplémentaires concernant Attack on Titan 3 seront dévoilées lors d'une diffusion en direct officielle, en présence de Yui Ishikawa (voix de Mikasa) et Shiori Mikami (voix de Krista). Plus de détails sur cette diffusion seront communiqués ultérieurement via les canaux officiels.

« Guild Wars 3 est en développement, sort...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 09-06Jeux VidéosGuild Wars 3 est en développement, sortie prévue en 2027 sur PC .... et PS5
 08-06Jeux VidéosTest House Flipper Remastered Collection (PC) - Une version enrichie et remodelée
 08-06Jeux VidéosXbox prévoit des exclusivités pour les jeux solo au cas par cas ; le multijoueur restera cross-platform.
 05-06Jeux VidéosTest The Confinement (Nintendo Switch) - Piégé dans la matrice 1
 05-06Jeux VidéosLa PDG de Xbox, constate une faible demande pour les assistants IA dans le secteur du jeu vidéo.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos09-06
L'Attaque des Titans revient sur consoles avec Attack on Titan 3
 Jeux Vidéos09-06
Guild Wars 3 est en développement, sortie prévue en 2027 sur PC .... et PS5
 Intel09-06
Intel Nova Lake nécessitera l'achat d'une nouvelle carte mère
 Apple09-06
Apple met fin à la prise en charge de ses montres. Ces modèles ne recevront pas watchOS 27.
 iOS09-06
Votre iPhone pourrait ne pas recevoir iOS 27. Voici la liste.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page