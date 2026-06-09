Guild Wars 3 est en développement, sortie prévue en 2027 sur PC .... et PS5

Publié le: 09/06/2026 @ 14:11:52: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Le studio de développement de jeux vidéo ArenaNet a annoncé Guild Wars 3 , le troisième opus de latrès appréciée franchise de MMORPG Guild Wars et son premier nouveau jeu depuis 2012. Le jeu sortira mondialement sur PC, Steam et PlayStation 5, marquant ainsi la première apparition d'un jeu Guild Wars sur consoles de salon. La première bêta est prévue pour l'automne 2027. Se déroulant plus de mille ans avant les événements du premier opus, Guild Wars 3 prend place dans la région tyrienne d'Orr, une vaste contrée sauvage imprégnée de magie. Des entités naturelles, les esprits de Vael, profondément liées à la terre, incarnent la vitalité de ce paysage luxuriant. Différentes guildes s'affrontent pour protéger ou exploiter les richesses situées au-delà des frontières de la civilisation. Ces esprits, nombreux et variés, exercent une influence et une taille différentes sur les écosystèmes environnants. Le plus notable d'entre eux est le Chercheur. Comme le montre la bande-annonce, le Chercheur de chaque joueur lui servira de lien avec les esprits d'Orr et de monture pour explorer le monde ouvert du jeu.
Les joueurs incarneront un Gardien de Vael, membre d'une guilde d'aventuriers voués à préserver et protéger les esprits de la nature et les terres d'Orr. Grâce à la personnalisation poussée des personnages et au système de progression des compétences qui font la renommée de la franchise Guild Wars , les joueurs partiront à l'aventure et affronteront le danger dans ce monde en ligne somptueux et vivant, tissant des liens avec les esprits de la nature, les habitants d'Orr et les autres joueurs Gardiens de Vael. Un système de combat conçu dès le départ pour offrir une expérience optimale aussi bien à la manette qu'au clavier récompense le positionnement en mettant l'accent sur le plaisir du mouvement et l'élan. Grâce à des transitions fluides entre les différents modes de déplacement, les joueurs peuvent exploiter leur vitesse et la transformer en dégâts et en impact accrus lors des combats.
Les joueurs incarneront un Gardien de Vael, membre d'une guilde d'aventuriers voués à préserver et protéger les esprits de la nature et les terres d'Orr. Grâce à la personnalisation poussée des personnages et au système de progression des compétences qui font la renommée de la franchise Guild Wars , les joueurs partiront à l'aventure et affronteront le danger dans ce monde en ligne somptueux et vivant, tissant des liens avec les esprits de la nature, les habitants d'Orr et les autres joueurs Gardiens de Vael. Un système de combat conçu dès le départ pour offrir une expérience optimale aussi bien à la manette qu'au clavier récompense le positionnement en mettant l'accent sur le plaisir du mouvement et l'élan. Grâce à des transitions fluides entre les différents modes de déplacement, les joueurs peuvent exploiter leur vitesse et la transformer en dégâts et en impact accrus lors des combats.
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-06Jeux VidéosXbox prévoit des exclusivités pour les jeux solo au cas par cas ; le multijoueur restera cross-platform.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité