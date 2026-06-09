Intel Nova Lake nécessitera l'achat d'une nouvelle carte mère

La première image du processeur de bureau Intel Nova Lake-S a fait son apparition en ligne, révélant plusieurs détails clés sur la future plateforme. Il semblerait qu'Intel prépare l'une des plus grandes révolutions du marché des PC de bureau depuis des années. Celle-ci inclut non seulement le nouveau socket LGA-1954, mais aussi des processeurs offrant jusqu'à 52 cœurs et une consommation énergétique nettement supérieure. La photo publiée montre le dessous d'un processeur portant l'inscription « NovaLake-S LGA1954 ». Au premier coup d'œil, il est évident que cette nouvelle puce ne sera pas compatible avec les cartes mères actuelles. Intel a modifié l'emplacement de la découpe d'identification, située à gauche sur les processeurs Arrow Lake et déplacée à droite sur les processeurs Nova Lake. Les dimensions du processeur ont également été modifiées, ce qui exclut définitivement toute possibilité d'installation dans les anciens sockets. Par conséquent, les futurs utilisateurs de processeurs Core Ultra Series 4 devront investir dans une plateforme entièrement nouvelle.
D'après les fuites précédentes, la famille Intel Core Ultra Series 4 exploitera les nouveaux cœurs hautes performances Coyote Cove et les cœurs économes en énergie Arctic Wolf. Ces processeurs devraient également intégrer une puce graphique basée sur les architectures Xe3 et Xe3P. Intel prévoit deux variantes de cette architecture. La première, dotée d'un seul bloc de calcul, offrira jusqu'à 28 cœurs et 144 Mo de cache bLLC. Cependant, les modèles haut de gamme à deux blocs de calcul sont bien plus intéressants, proposant jusqu'à 52 cœurs et jusqu'à 288 Mo de cache. Si ces informations sont confirmées, Nova Lake deviendra la plateforme de bureau grand public la plus étendue de l'histoire de l'entreprise.
Les nouveaux processeurs pourraient également nécessiter un système de montage du processeur repensé. Depuis des années, des utilisateurs signalent un problème de déformation des processeurs Intel sous la pression du mécanisme de chargement indépendant (ILM), chargé d'insérer la puce dans le socket. Pour Arrow Lake, Intel a introduit une variante optionnelle à pression réduite. On parle maintenant d'une nouvelle solution appelée 2L-ILM, qui pourrait être intégrée aux cartes mères Nova Lake. La raison est simple : les modèles haut de gamme peuvent avoir une consommation d’énergie très élevée. Une fuite précédente évoquait une limite de puissance de pointe pouvant atteindre 471 W. De telles valeurs nécessitent un contact parfait entre les broches du socket et les contacts du processeur.
Selon les informations actuelles, Intel Nova Lake-S fera ses débuts début 2027 avec de nouvelles cartes mères équipées de chipsets de la série 900, notamment les Z990, Z970, B960, Q970 et W980.
D'après les fuites précédentes, la famille Intel Core Ultra Series 4 exploitera les nouveaux cœurs hautes performances Coyote Cove et les cœurs économes en énergie Arctic Wolf. Ces processeurs devraient également intégrer une puce graphique basée sur les architectures Xe3 et Xe3P. Intel prévoit deux variantes de cette architecture. La première, dotée d'un seul bloc de calcul, offrira jusqu'à 28 cœurs et 144 Mo de cache bLLC. Cependant, les modèles haut de gamme à deux blocs de calcul sont bien plus intéressants, proposant jusqu'à 52 cœurs et jusqu'à 288 Mo de cache. Si ces informations sont confirmées, Nova Lake deviendra la plateforme de bureau grand public la plus étendue de l'histoire de l'entreprise.
Les nouveaux processeurs pourraient également nécessiter un système de montage du processeur repensé. Depuis des années, des utilisateurs signalent un problème de déformation des processeurs Intel sous la pression du mécanisme de chargement indépendant (ILM), chargé d'insérer la puce dans le socket. Pour Arrow Lake, Intel a introduit une variante optionnelle à pression réduite. On parle maintenant d'une nouvelle solution appelée 2L-ILM, qui pourrait être intégrée aux cartes mères Nova Lake. La raison est simple : les modèles haut de gamme peuvent avoir une consommation d’énergie très élevée. Une fuite précédente évoquait une limite de puissance de pointe pouvant atteindre 471 W. De telles valeurs nécessitent un contact parfait entre les broches du socket et les contacts du processeur.
Selon les informations actuelles, Intel Nova Lake-S fera ses débuts début 2027 avec de nouvelles cartes mères équipées de chipsets de la série 900, notamment les Z990, Z970, B960, Q970 et W980.
Liens
Lien (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité