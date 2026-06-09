Apple met fin à la prise en charge de ses montres. Ces modèles ne recevront pas watchOS 27.

La WWDC 2026 a été riche en informations concernant les nouvelles versions des systèmes d'exploitation d'Apple, mais les détails de compatibilité se sont avérés tout aussi importants. Comme chaque année, certains appareils plus anciens ne pourront plus être mis à jour, et cette fois-ci, cela concerne également certains modèles d'Apple Watch. Dans un premier temps, Apple a publié une liste d'appareils compatibles avec watchOS 27, qui ne comprenait que cinq modèles : l'Apple Watch SE 3, l'Apple Watch Series 10, l'Apple Watch Series 11, l'Apple Watch Ultra 2 et l'Apple Watch Ultra 3. Cette liste a créé la surprise, car elle n'incluait pas l'Apple Watch Series 9, sortie il y a seulement trois ans. Il s'agissait pourtant d'une erreur. Apple a confirmé par la suite que la Series 9 serait compatible avec watchOS 27 et que son absence de la liste officielle était due à une erreur. L'entreprise devrait mettre à jour sa documentation prochainement. Si les possesseurs d'une Series 9 peuvent pousser un soupir de soulagement, ce n'est pas le cas de tous les utilisateurs. Deux modèles plus récents que le modèle original, sorti en 2022, ont disparu de la liste officielle des appareils compatibles : l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch SE 2. Cette décision est plutôt surprenante, surtout pour l'Ultra, qui était jusqu'à récemment considérée comme la montre connectée la plus performante de la marque.
Les raisons de cette décision n'ont pas été officiellement expliquées, mais de nombreux observateurs estiment que les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence y jouent un rôle clé. Lors de la WWDC 2026, Apple a largement mis en avant une version améliorée de Siri et des mécanismes d'IA avancés nécessitant une puissance de traitement accrue et des puces plus rapides. Il est possible que les montres plus anciennes ne soient pas capables de fournir les performances nécessaires pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités, ou qu'Apple ait estimé que l'expérience utilisateur serait trop limitée. La décision concernant les montres connectées contraste avec sa politique de compatibilité pour les iPhones. iOS 27 devrait même être disponible sur les modèles d'iPhone 11, sortis en 2019. Apple a donc opté pour une approche beaucoup plus rigoureuse en ce qui concerne les montres. La liste de compatibilité finale indique que le développement de fonctionnalités basées sur l'IA pourrait nécessiter de plus en plus de mises à niveau matérielles. Et si l'on en croit les blagues qui circulent sur Internet, la confusion autour de la liste des appareils compatibles a été le premier « succès » de la nouvelle IA Siri, avant même le lancement du système.
Les raisons de cette décision n'ont pas été officiellement expliquées, mais de nombreux observateurs estiment que les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence y jouent un rôle clé. Lors de la WWDC 2026, Apple a largement mis en avant une version améliorée de Siri et des mécanismes d'IA avancés nécessitant une puissance de traitement accrue et des puces plus rapides. Il est possible que les montres plus anciennes ne soient pas capables de fournir les performances nécessaires pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités, ou qu'Apple ait estimé que l'expérience utilisateur serait trop limitée. La décision concernant les montres connectées contraste avec sa politique de compatibilité pour les iPhones. iOS 27 devrait même être disponible sur les modèles d'iPhone 11, sortis en 2019. Apple a donc opté pour une approche beaucoup plus rigoureuse en ce qui concerne les montres. La liste de compatibilité finale indique que le développement de fonctionnalités basées sur l'IA pourrait nécessiter de plus en plus de mises à niveau matérielles. Et si l'on en croit les blagues qui circulent sur Internet, la confusion autour de la liste des appareils compatibles a été le premier « succès » de la nouvelle IA Siri, avant même le lancement du système.
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