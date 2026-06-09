Apple met fin à la prise en charge de ses montres. Ces modèles ne recevront pas watchOS 27.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Apple met fin à la prise en charge de ses montres. Ces modèles ne recevront pa...
Publié le: 09/06/2026 @ 12:57:14: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa WWDC 2026 a été riche en informations concernant les nouvelles versions des systèmes d'exploitation d'Apple, mais les détails de compatibilité se sont avérés tout aussi importants. Comme chaque année, certains appareils plus anciens ne pourront plus être mis à jour, et cette fois-ci, cela concerne également certains modèles d'Apple Watch. Dans un premier temps, Apple a publié une liste d'appareils compatibles avec watchOS 27, qui ne comprenait que cinq modèles : l'Apple Watch SE 3, l'Apple Watch Series 10, l'Apple Watch Series 11, l'Apple Watch Ultra 2 et l'Apple Watch Ultra 3. Cette liste a créé la surprise, car elle n'incluait pas l'Apple Watch Series 9, sortie il y a seulement trois ans. Il s'agissait pourtant d'une erreur. Apple a confirmé par la suite que la Series 9 serait compatible avec watchOS 27 et que son absence de la liste officielle était due à une erreur. L'entreprise devrait mettre à jour sa documentation prochainement. Si les possesseurs d'une Series 9 peuvent pousser un soupir de soulagement, ce n'est pas le cas de tous les utilisateurs. Deux modèles plus récents que le modèle original, sorti en 2022, ont disparu de la liste officielle des appareils compatibles : l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch SE 2. Cette décision est plutôt surprenante, surtout pour l'Ultra, qui était jusqu'à récemment considérée comme la montre connectée la plus performante de la marque.

Les raisons de cette décision n'ont pas été officiellement expliquées, mais de nombreux observateurs estiment que les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence y jouent un rôle clé. Lors de la WWDC 2026, Apple a largement mis en avant une version améliorée de Siri et des mécanismes d'IA avancés nécessitant une puissance de traitement accrue et des puces plus rapides. Il est possible que les montres plus anciennes ne soient pas capables de fournir les performances nécessaires pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités, ou qu'Apple ait estimé que l'expérience utilisateur serait trop limitée. La décision concernant les montres connectées contraste avec sa politique de compatibilité pour les iPhones. iOS 27 devrait même être disponible sur les modèles d'iPhone 11, sortis en 2019. Apple a donc opté pour une approche beaucoup plus rigoureuse en ce qui concerne les montres. La liste de compatibilité finale indique que le développement de fonctionnalités basées sur l'IA pourrait nécessiter de plus en plus de mises à niveau matérielles. Et si l'on en croit les blagues qui circulent sur Internet, la confusion autour de la liste des appareils compatibles a été le premier « succès » de la nouvelle IA Siri, avant même le lancement du système.
Intel Nova Lake nécessitera l'achat d'u... »« Votre iPhone pourrait ne pas recevoir iO...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 08-06AppleLa charnière de l'iPhone Ultra permettra de refroidir le processeur.
 05-06AppleLes spécifications de l'iPhone 18 Pro ont été dévoilées.
 04-06AppleApple a abandonné le Vision Pro mais cela profitera aux lunettes RA.
 03-06AppleLes chiffres de vente du MacBook Neo révélés
 03-06AppleApple a obtenu un brevet pour le refroidissement de la caméra de l'iPhone.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Intel09-06
Intel Nova Lake nécessitera l'achat d'une nouvelle carte mère
 Apple09-06
Apple met fin à la prise en charge de ses montres. Ces modèles ne recevront pas watchOS 27.
 iOS09-06
Votre iPhone pourrait ne pas recevoir iOS 27. Voici la liste.
 Les Technos09-06
Les Technos S12E19 : Chips Act 2.0, steer-by-wire, non à l'IA
 Jeux Vidéos08-06
Test House Flipper Remastered Collection (PC) - Une version enrichie et remodelée
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page