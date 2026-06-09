Votre iPhone pourrait ne pas recevoir iOS 27. Voici la liste.

Lors de la conférence WWDC 2026, Apple a dévoilé iOS 27, qui sera disponible cet automne sur les modèles d'iPhone compatibles. Cette nouvelle version logicielle n'apporte pas autant de changements visuels qu'iOS 26 et son interface Liquid Glass, mais se concentre sur le développement de fonctionnalités d'intelligence artificielle et l'amélioration du système. La principale nouveauté est une Siri entièrement repensée, qui passe du statut de simple assistant vocal à celui d'application à part entière, optimisée par Apple Intelligence. Les utilisateurs pourront mener des conversations complexes, à l'instar de ChatGPT, Gemini ou Claude. Siri prendra toujours en charge les commandes vocales et textuelles, et l'historique des conversations pourra être automatiquement supprimé après un délai déterminé. Un changement encore plus important réside dans une meilleure compréhension du contexte personnel de l'utilisateur. Siri pourra analyser les calendriers, les messages, les e-mails et les notes pour effectuer des tâches plus complexes. Par exemple, l'assistant trouvera un créneau horaire disponible pour une réunion, préparera un message à partir d'informations précédentes ou créera une note contenant les données nécessaires. Siri pourra effectuer des recherches d'informations sur Internet de manière autonome, préparer une liste de tâches et l'envoyer aux personnes sélectionnées sans avoir à effectuer manuellement les étapes suivantes.
Ces changements s'appliqueront également au navigateur Safari. Apple introduit le regroupement intelligent des onglets, la surveillance des modifications apportées aux pages enregistrées et des fonctionnalités en langage naturel pour créer des extensions et automatiser des actions. Apple Intelligence sera également disponible dans les applications Maison, Raccourcis et Photos. Concernant les galeries photos, les utilisateurs disposeront de nouveaux outils pour agrandir les cadres et modifier la perspective des photos grâce à l'intelligence artificielle exécutée directement sur l'appareil. L'entreprise renforce également ses fonctionnalités de sécurité pour les enfants. Les comptes familiaux bénéficieront de nouvelles options pour contrôler les achats et la navigation, ainsi que de rapports plus détaillés sur le temps passé devant les écrans.
Parmi les nouvelles fonctionnalités d'accessibilité figure un générateur automatique de sous-titres pour les vidéos enregistrées dans la galerie. Cette fonctionnalité s'appuie sur le nouveau modèle de reconnaissance vocale d'Apple et sera initialement disponible pour les contenus en anglais. Concernant le nouveau Siri, en raison du conflit entre Apple et l'UE, la nouvelle version de l'assistant ne sera pas disponible pour le moment dans les pays de l'Union européenne, bien que le fabricant admette travailler à son déploiement et qu'elle finira par atteindre les propriétaires d'iPhone dans l'UE.
iPhones qui recevront iOS 27 :
Série iPhone 17 : 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max
Série iPhone 16 : 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e
Gamme iPhone 15 : 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
Gamme iPhone 14 : 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
Gamme iPhone 13 : 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
Série iPhone 12 : 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
Gamme iPhone 11 : 11, 11 Pro, 11 Pro Max
Autre : iPhone SE (2e génération ou plus récente)
Ces changements s'appliqueront également au navigateur Safari. Apple introduit le regroupement intelligent des onglets, la surveillance des modifications apportées aux pages enregistrées et des fonctionnalités en langage naturel pour créer des extensions et automatiser des actions. Apple Intelligence sera également disponible dans les applications Maison, Raccourcis et Photos. Concernant les galeries photos, les utilisateurs disposeront de nouveaux outils pour agrandir les cadres et modifier la perspective des photos grâce à l'intelligence artificielle exécutée directement sur l'appareil. L'entreprise renforce également ses fonctionnalités de sécurité pour les enfants. Les comptes familiaux bénéficieront de nouvelles options pour contrôler les achats et la navigation, ainsi que de rapports plus détaillés sur le temps passé devant les écrans.
Parmi les nouvelles fonctionnalités d'accessibilité figure un générateur automatique de sous-titres pour les vidéos enregistrées dans la galerie. Cette fonctionnalité s'appuie sur le nouveau modèle de reconnaissance vocale d'Apple et sera initialement disponible pour les contenus en anglais. Concernant le nouveau Siri, en raison du conflit entre Apple et l'UE, la nouvelle version de l'assistant ne sera pas disponible pour le moment dans les pays de l'Union européenne, bien que le fabricant admette travailler à son déploiement et qu'elle finira par atteindre les propriétaires d'iPhone dans l'UE.
iPhones qui recevront iOS 27 :
Série iPhone 17 : 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max
Série iPhone 16 : 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e
Gamme iPhone 15 : 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
Gamme iPhone 14 : 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
Gamme iPhone 13 : 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
Série iPhone 12 : 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
Gamme iPhone 11 : 11, 11 Pro, 11 Pro Max
Autre : iPhone SE (2e génération ou plus récente)
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