Les Technos S12E19 : Chips Act 2.0, steer-by-wire, non à l'IA

Publié le: 09/06/2026 @ 09:33:57: Par zion Dans "Les Technos"
• Intro (00:00:00) : Cette semaine dans Les Technos, l’Europe remet une pièce dans la machine avec un Chips Act 2.0. Mercedes supprime un élément qu’on croyait intouchable dans la voiture : la colonne de direction. Le vent tourne autour de l’IA : le “non à l’IA” commence à prendre plusieurs formes et Un développeur les piège par le biais d’une librairie open source. À la Build 2026, Microsoft imagine aussi un futur sans applications classiques avec Project Solara
un étudiant mélange ce qui lui tombe sous la main… et obtient une structure que les modèles actuels n’expliquent pas.
• L'Europe revoit les ambitions du Chips Act à la hausse (00:01:55) : L'Europe dévoile le Chips Act 2.0 pour faire face à l'augmentation de la demandes de composants électroniques liés à l'I.A.
(Sources : https://tinyurl.com/2xp8ys7e , https://tinyurl.com/2po49exu et https://tinyurl.com/2557gxsm)
• L'avènement du Steer by Wire (00:14:07) : Le steer by wire devient de série sur l'EQS.
(Sources : https://tinyurl.com/293z5lp2 et https://tinyurl.com/27sdywhh)
• Quand on dit non à l'IA (00:25:24) : Les étudiants qui huent, les sociétés qui coupent l'usage, les activistes qui trackent.
(Sources : https://tinyurl.com/24xgz58x , https://tinyurl.com/22pbegxf et https://tinyurl.com/22wj4hw9)
• Et si votre prochain ordinateur n'en était plus un ? (00:37:30) : Build 2026 : Microsoft annonce Project Solara.
(Sources : https://tinyurl.com/269vdtgb et https://tinyurl.com/2ytun34p)
• La science peut toujours nous surprendre (00:50:26) : Les lois de la thermodynamiques ne prédisent pas tout.
(Sources : https://tinyurl.com/26ch9wv8 et https://tinyurl.com/254c6ann)
• Quand le dev piège l'IA (00:57:56) : Une attaque par injection dans une librairie open-source.
(Sources : https://tinyurl.com/2d9s6yo2 et https://tinyurl.com/22gehfzy)
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