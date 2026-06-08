iOS 27 : La nouvelle version de Siri avec Gemini pourrait avoir une liste d’attente au lancement

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iOS 27 : La nouvelle version de Siri avec Gemini pourrait avoir une liste d’at...
Publié le: 08/06/2026 @ 18:29:50: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSÀ quelques jours de la WWDC 2026, Bloomberg a déjà dévoilé la quasi-totalité des nouveautés qu'Apple présentera, notamment des détails sur iOS 27 et la nouvelle Siri. Un détail pourrait toutefois s'avérer décevant : il se pourrait que vous ne puissiez pas tester ces fonctionnalités immédiatement après l'installation de la mise à jour. Selon 9to5Mac , Apple envisagerait d'introduire une liste d'attente pour accéder aux nouvelles fonctionnalités de l'Assistant, comme elle l'avait fait en 2024 lors du lancement d'Apple Intelligence avec iOS 18.1. La nouvelle version de Siri, intégrée à iOS 27, est une refonte complète : Apple abandonne l’ancienne architecture et intègre pour la première fois les modèles Gemini de Google . Il s’agit d’un bond technologique majeur, et l’on comprend pourquoi l’entreprise souhaite procéder avec prudence lors de son déploiement. Il ne s'agit pas seulement d'une question de prudence marketing : en interne, Apple a déjà qualifié le nouvel assistant de « bêta » et de « prévisualisation » , une désignation qui pourrait rester visible dans la version publique également. Il convient de rappeler que Siri, dans sa version originale, est restée en version bêta pendant deux années complètes après son lancement.

Si elle est confirmée, la stratégie de liste d'attente permettra à Apple de recueillir progressivement des commentaires, de surveiller les performances et de corriger les éventuels problèmes avant de rendre les fonctionnalités accessibles à tous. Une approche judicieuse compte tenu de l'architecture entièrement nouvelle qui repose sur des modèles tiers. Ceux qui ont assisté au lancement d' Apple Intelligence en 2024 se souviennent sans doute de la procédure : il fallait ouvrir les Réglages et s'inscrire manuellement sur la liste d'attente, sans aucune garantie de délai d'activation. Le même scénario pourrait se reproduire , cette fois-ci avec une Siri qui promet beaucoup plus mais qui repart de zéro. Nous sommes curieux de voir combien de temps durera cette attente, et surtout si l'intégration avec Gemini apportera réellement le bond qualitatif qu'Apple n'a pas réussi à réaliser avec ses propres technologies ces dernières années.
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