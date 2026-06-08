Microsoft célèbre le 25e anniversaire de la Xbox. L'entreprise a dévoilé une édition spéciale de la Series X.

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Microsoft célèbre le 25e anniversaire de la Xbox. L'entreprise a dévoilé une...
Publié le: 08/06/2026 @ 15:13:57: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesMicrosoft a dévoilé la Xbox Series X en édition limitée, conçue pour célébrer le 25e anniversaire de la marque Xbox. Disponible en novembre, cette console rendra hommage à la première version sortie en 2001. Le constructeur a opté pour un design distinctif qui rappelle les origines de la marque. L'élément le plus distinctif de l'édition spéciale Xbox Series X est son boîtier vert translucide. Microsoft reconnaît s'être inspiré à la fois de la Xbox originale et de sa couleur verte, devenue emblématique de la marque au fil des ans. La Xbox Series X25 Édition Limitée sera dotée d'1 To de stockage. Ses caractéristiques techniques sont identiques à celles du modèle standard Xbox Series X, seule la conception de la console diffère. Microsoft a également prévu des bonus et un accessoire supplémentaire : une manette. À l'allumage, une croix rouge (X) s'illumine en vert, clin d'œil à l'animation de démarrage emblématique de la Xbox originale. La face avant arbore également un logo spécial créé pour célébrer le 25e anniversaire de la marque.



Le coffret comprendra une manette verte en édition limitée. La manette sera également disponible séparément pour ceux qui ne souhaitent pas acheter le coffret complet. Les concepteurs ont intégré plusieurs clins d'œil aux générations précédentes. Les boutons ABXY colorés conservent leur forme classique, tandis que les boutons supérieurs rappellent les touches noires et blanches de la manette Duke originale. L'arrière de la manette mérite également d'être mentionné. Le boîtier et le couvercle de la batterie sont fabriqués dans un matériau transparent, laissant apparaître le logo Xbox classique. Cette nouvelle édition de la console intéressera tout particulièrement les collectionneurs et les fans inconditionnels de la marque, désireux de posséder une version qui rappelle les débuts de la Xbox. Son design, en tout cas, est très réussi.
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