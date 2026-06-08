YouTube Premium devient plus cher. Google augmente ses tarifs d'abonnement sur de plus en plus de marchés.

YouTube Premium augmente à nouveau son prix. Pour l'instant, la hausse concerne uniquement les États-Unis et ne représente que quelques dollars. Il est possible qu'elle touche également d'autres régions du monde, notamment l'Europe. Aux États-Unis, le prix de l'abonnement YouTube Premium pour un utilisateur individuel est passé de 13,99 $ à 15,99 $ par mois. Cette augmentation concerne également l'abonnement Famille, qui permet à cinq membres d'une même famille d'utiliser le service et dont le prix passe de 22,99 $ à 26,99 $ par mois. L'abonnement annuel individuel est également devenu plus cher. Auparavant à 139,99 $, il coûte désormais 159,99 $. Cette augmentation de prix concerne aussi la version la moins chère du service, YouTube Premium Lite, dont le prix passe de 7,99 $ à 8,99 $ par mois. L'abonnement Premium Lite reste la solution la plus économique pour regarder la plupart des contenus sans publicité, mais il ne donne toujours pas accès à YouTube Music ni à des fonctionnalités comme la lecture en arrière-plan, les téléchargements hors ligne ou le visionnage de clips musicaux sans publicité. C'est pourquoi de nombreux utilisateurs optent encore pour l'abonnement standard. Ces tarifs s'appliquent à tous les nouveaux clients. Les abonnés actuels seront informés progressivement des changements au cours de leurs cycles de facturation.
L'entreprise justifie ces changements par la nécessité de développer davantage le service et de soutenir les créateurs et artistes qui publient du contenu sur la plateforme. Cependant, cet argument ne convainc pas tous les utilisateurs, car de nombreuses critiques ont rapidement émergé sur les réseaux sociaux concernant l'augmentation des coûts d'utilisation du service. On pourrait avoir l'impression que YouTube se concentre de plus en plus sur le développement de services payants tout en testant jusqu'à quel point les utilisateurs sont prêts à accepter des prix élevés. Comparée aux augmentations précédentes, la variation actuelle n'est pas la plus importante, mais elle s'inscrit dans une tendance claire à la hausse régulière des coûts d'abonnement ces dernières années.
L'entreprise justifie ces changements par la nécessité de développer davantage le service et de soutenir les créateurs et artistes qui publient du contenu sur la plateforme. Cependant, cet argument ne convainc pas tous les utilisateurs, car de nombreuses critiques ont rapidement émergé sur les réseaux sociaux concernant l'augmentation des coûts d'utilisation du service. On pourrait avoir l'impression que YouTube se concentre de plus en plus sur le développement de services payants tout en testant jusqu'à quel point les utilisateurs sont prêts à accepter des prix élevés. Comparée aux augmentations précédentes, la variation actuelle n'est pas la plus importante, mais elle s'inscrit dans une tendance claire à la hausse régulière des coûts d'abonnement ces dernières années.
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