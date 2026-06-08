Le prix de la RAM pourrait doubler. Un fabricant annonce une nouvelle hausse brutale des prix.

D'après un représentant d'un des plus grands fabricants de mémoire au monde, le prix des modules de RAM pourrait doubler d'ici la fin de l'année. Les promotions et les remises temporaires actuellement proposées en magasin ne présagent rien de bon. Le secteur avertit qu'il s'agit tout simplement de la fin d'une ère de prix obsolète. Ces dernières semaines, de nombreux clients ont constaté des offres intéressantes sur la mémoire vive. Certains magasins baissent les prix des modules individuels, tandis que d'autres ajoutent de la mémoire aux systèmes informatiques dans le cadre d'une promotion. Pour certains consommateurs, cela a signifié que la hausse des prix observée depuis des mois commençait à ralentir. Selon Chris Xii, directeur régional de Lexar pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, une telle conclusion est prématurée. Comme l'explique un responsable d'un fabricant de mémoire, de nombreux détaillants liquident actuellement leurs stocks anciens, constitués avant la récente vague de hausses de prix. Certains distributeurs importent également des invendus de régions où les prix n'ont pas encore atteint leurs niveaux actuels. Cela leur permet de proposer des produits moins chers que la concurrence pendant une période limitée.
Le problème trouve son origine dans la demande sans précédent générée par le secteur de l'intelligence artificielle. Les principaux fabricants de DRAM, Samsung, SK Hynix et Micron, consacrent une part croissante de leur production aux marchés des centres de données et des accélérateurs d'IA. La mémoire HBM, utilisée dans les systèmes les plus performants pour l'entraînement et l'exécution des modèles d'IA, est devenue le produit le plus recherché. C'est là que se concentrent actuellement des milliards de dollars d'investissements. Pour les utilisateurs d'ordinateurs au quotidien, cela se traduit par une disponibilité décroissante des modules de mémoire traditionnels utilisés dans les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail. Face à une offre réduite et une demande toujours élevée, les prix commencent à augmenter. Selon Xii, les effets des changements actuels commencent à peine à se faire sentir pour les consommateurs. Il faudra huit à neuf mois au secteur pour que la hausse des coûts de production se répercute sur les prix en magasin.
Il y a quelques années encore, monter un ordinateur performant pour le travail ou les jeux ne nécessitait pas un budget colossal. Aujourd'hui, la situation est tout autre. La hausse des prix de la RAM s'accompagne d'une augmentation du marché des SSD et autres composants. Par conséquent, monter un PC devient de plus en plus coûteux, même pour ceux qui ne recherchent pas du matériel haut de gamme. De plus en plus d'amateurs reportent leurs mises à niveau informatiques, espérant une amélioration de la situation. Or, les prévisions du secteur laissent entendre que cette attente pourrait s'avérer contre-productive. D'après un représentant de Lexar, les personnes qui envisagent d'acheter de la RAM prochainement ne doivent pas s'attendre à un retour rapide des prix à la baisse. Il estime que la tendance actuelle pourrait se maintenir durablement.
Le problème trouve son origine dans la demande sans précédent générée par le secteur de l'intelligence artificielle. Les principaux fabricants de DRAM, Samsung, SK Hynix et Micron, consacrent une part croissante de leur production aux marchés des centres de données et des accélérateurs d'IA. La mémoire HBM, utilisée dans les systèmes les plus performants pour l'entraînement et l'exécution des modèles d'IA, est devenue le produit le plus recherché. C'est là que se concentrent actuellement des milliards de dollars d'investissements. Pour les utilisateurs d'ordinateurs au quotidien, cela se traduit par une disponibilité décroissante des modules de mémoire traditionnels utilisés dans les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail. Face à une offre réduite et une demande toujours élevée, les prix commencent à augmenter. Selon Xii, les effets des changements actuels commencent à peine à se faire sentir pour les consommateurs. Il faudra huit à neuf mois au secteur pour que la hausse des coûts de production se répercute sur les prix en magasin.
Il y a quelques années encore, monter un ordinateur performant pour le travail ou les jeux ne nécessitait pas un budget colossal. Aujourd'hui, la situation est tout autre. La hausse des prix de la RAM s'accompagne d'une augmentation du marché des SSD et autres composants. Par conséquent, monter un PC devient de plus en plus coûteux, même pour ceux qui ne recherchent pas du matériel haut de gamme. De plus en plus d'amateurs reportent leurs mises à niveau informatiques, espérant une amélioration de la situation. Or, les prévisions du secteur laissent entendre que cette attente pourrait s'avérer contre-productive. D'après un représentant de Lexar, les personnes qui envisagent d'acheter de la RAM prochainement ne doivent pas s'attendre à un retour rapide des prix à la baisse. Il estime que la tendance actuelle pourrait se maintenir durablement.
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