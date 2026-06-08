AMD lancera de nouvelles cartes graphiques en 2028.

La prochaine génération de GPU AMD Radeon, basée sur l'architecture RDNA 5, pourrait arriver bien plus tard que prévu, selon des sources industrielles, en raison des pénuries de mémoire et des tensions sur le marché du PC. Les GPU Radeon RX 9000, basés sur l'architecture RDNA 4, ont été dévoilés l'année dernière, et AMD a lancé cette année la Radeon RX 9070 GRE, également basée sur RDNA 4, destinée aux joueurs recherchant des performances stables en 1440p. Cependant, les utilisateurs qui attendent une véritable nouvelle génération de cartes graphiques AMD devront patienter encore longtemps.
Selon Tweakers, qui a obtenu des informations de plusieurs partenaires d'AMD lors du Computex 2026, le lancement des cartes graphiques RDNA 5 n'est pas prévu dans l'immédiat. Les fabricants évoquent une sortie au troisième trimestre 2027, un scénario jugé par certains trop optimiste. Des prévisions plus pessimistes tablent sur une sortie fin 2027, voire début 2028. Par conséquent, l'attente pour la prochaine génération de cartes graphiques gaming pourrait durer entre deux et deux ans et demi avant l'arrivée de RDNA 5 sur le marché. NVIDIA est également en phase de transition : la série RTX 50 approche déjà des dix-huit mois depuis son lancement, mais le constructeur ne semble pas pressé de commercialiser la génération suivante. Cette situation est probablement due à une pénurie de puces mémoire, sans lesquelles la sortie de cartes graphiques de nouvelle génération serait inutile.
Selon Tweakers, qui a obtenu des informations de plusieurs partenaires d'AMD lors du Computex 2026, le lancement des cartes graphiques RDNA 5 n'est pas prévu dans l'immédiat. Les fabricants évoquent une sortie au troisième trimestre 2027, un scénario jugé par certains trop optimiste. Des prévisions plus pessimistes tablent sur une sortie fin 2027, voire début 2028. Par conséquent, l'attente pour la prochaine génération de cartes graphiques gaming pourrait durer entre deux et deux ans et demi avant l'arrivée de RDNA 5 sur le marché. NVIDIA est également en phase de transition : la série RTX 50 approche déjà des dix-huit mois depuis son lancement, mais le constructeur ne semble pas pressé de commercialiser la génération suivante. Cette situation est probablement due à une pénurie de puces mémoire, sans lesquelles la sortie de cartes graphiques de nouvelle génération serait inutile.
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