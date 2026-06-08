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AMD travaille sur une nouvelle architecture pour ses processeurs.
Publié le: 08/06/2026 @ 15:06:06: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDAvec la popularité croissante des agents d'IA, les architectures de mémoire unifiées (UMA) se généralisent. Ces solutions combinent le processeur, le processeur graphique et la mémoire au sein d'un seul système, offrant ainsi un pool de ressources partagé pour tous les composants. Suite à la sortie des familles AMD Ryzen AI MAX et NVIDIA RTX Spark, cette approche est devenue un axe majeur du développement matériel pour l'IA. Lors d'un entretien avec David McAfee d'AMD, des journalistes ont demandé si l'on pouvait s'attendre à davantage de produits basés sur l'UMA dans un avenir proche. Selon le représentant de l'entreprise, ces architectures bénéficieront d'une attention accrue à l'avenir.

Les premières solutions de la série Ryzen AI MAX prenaient en charge jusqu'à 128 Go de mémoire, dont 112 Go dédiés au GPU. Une approche similaire est utilisée dans NVIDIA RTX Spark, où la mémoire est allouée dynamiquement entre le CPU et le GPU en fonction de la charge de travail. Ces architectures unifiées conviennent à un large éventail de tâches, notamment l'exécution locale de modèles d'IA complexes. AMD est convaincu que l'architecture unifiée (UMA) constituera la base des futures générations d'architectures et de produits, ainsi que de sa stratégie à long terme. Le développement de la série Ryzen AI MAX 400 est déjà en cours ; elle offrira jusqu'à 192 Go de mémoire, dont 160 Go pourront être dédiés au GPU, permettant ainsi l'exécution locale de l'IA.
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