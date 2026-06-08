 Se connecter 
 Se connecter 
        
La charnière de l'iPhone Ultra permettra de refroidir le processeur.
Publié le: 08/06/2026 @ 15:05:43: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple ne semble pas lésiner sur les moyens pour développer son premier smartphone pliable, actuellement connu sous le nom officieux d'iPhone Ultra. Par exemple, ce nouvel appareil pourrait non seulement arborer un design complexe, mais aussi être doté de l'un des systèmes de refroidissement les plus sophistiqués jamais conçus. Il a été précédemment rapporté que l'iPhone Ultra serait équipé d'une chambre à vapeur dédiée à la dissipation de la chaleur. Désormais, une source interne affirme que le mécanisme de la charnière jouera également un rôle important dans le refroidissement. Il serait intégré à un circuit thermique dédié, contribuant à la distribution et à la dissipation de la chaleur au sein de l'appareil. Cependant, on ignore encore si l'appareil sera totalement étanche à l'eau et à la poussière (norme IP68).

Par ailleurs, une autre source interne indique que la charnière de l'iPhone Ultra sera fabriquée en métal liquide. Il s'agit du nom commercial d'un alliage métallique amorphe qui refroidit très rapidement lors de sa production. Ce refroidissement empêche les atomes de former une structure cristalline classique et les laisse disposés de manière aléatoire, à l'instar du verre. Ce matériau est environ une fois et demie plus dur que l'acier inoxydable et deux fois et demie plus résistant que le titane, tout en conservant sa capacité à se déformer sans dommage. Cependant, le métal liquide présente un inconvénient : bien qu'il conduise la chaleur, il le fait nettement moins bien que de nombreux métaux traditionnels. Il n'est donc pas le matériau idéal pour dissiper l'énergie thermique.
AMD travaille sur une nouvelle architect... »« Xbox prévoit des exclusivités pour les...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 05-06AppleLes spécifications de l'iPhone 18 Pro ont été dévoilées.
 04-06AppleApple a abandonné le Vision Pro mais cela profitera aux lunettes RA.
 03-06AppleLes chiffres de vente du MacBook Neo révélés
 03-06AppleApple a obtenu un brevet pour le refroidissement de la caméra de l'iPhone.
 02-06AppleL'iPhone 18 Pro bénéficiera d'une légère amélioration de sa batterie.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Linux08-06
Linux 7.1 se rapproche de sa sortie. Linus Torvalds vient de donner son feu vert.
 Consoles08-06
Microsoft célèbre le 25e anniversaire de la Xbox. L'entreprise a dévoilé une édition spéciale de la Series X.
 Vidéo08-06
YouTube Premium devient plus cher. Google augmente ses tarifs d'abonnement sur de plus en plus de marchés.
 Matériel08-06
Le prix de la RAM pourrait doubler. Un fabricant annonce une nouvelle hausse brutale des prix.
 AMD08-06
AMD lancera de nouvelles cartes graphiques en 2028.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page