La charnière de l'iPhone Ultra permettra de refroidir le processeur.

Apple ne semble pas lésiner sur les moyens pour développer son premier smartphone pliable, actuellement connu sous le nom officieux d'iPhone Ultra. Par exemple, ce nouvel appareil pourrait non seulement arborer un design complexe, mais aussi être doté de l'un des systèmes de refroidissement les plus sophistiqués jamais conçus. Il a été précédemment rapporté que l'iPhone Ultra serait équipé d'une chambre à vapeur dédiée à la dissipation de la chaleur. Désormais, une source interne affirme que le mécanisme de la charnière jouera également un rôle important dans le refroidissement. Il serait intégré à un circuit thermique dédié, contribuant à la distribution et à la dissipation de la chaleur au sein de l'appareil. Cependant, on ignore encore si l'appareil sera totalement étanche à l'eau et à la poussière (norme IP68).
Par ailleurs, une autre source interne indique que la charnière de l'iPhone Ultra sera fabriquée en métal liquide. Il s'agit du nom commercial d'un alliage métallique amorphe qui refroidit très rapidement lors de sa production. Ce refroidissement empêche les atomes de former une structure cristalline classique et les laisse disposés de manière aléatoire, à l'instar du verre. Ce matériau est environ une fois et demie plus dur que l'acier inoxydable et deux fois et demie plus résistant que le titane, tout en conservant sa capacité à se déformer sans dommage. Cependant, le métal liquide présente un inconvénient : bien qu'il conduise la chaleur, il le fait nettement moins bien que de nombreux métaux traditionnels. Il n'est donc pas le matériau idéal pour dissiper l'énergie thermique.
Par ailleurs, une autre source interne indique que la charnière de l'iPhone Ultra sera fabriquée en métal liquide. Il s'agit du nom commercial d'un alliage métallique amorphe qui refroidit très rapidement lors de sa production. Ce refroidissement empêche les atomes de former une structure cristalline classique et les laisse disposés de manière aléatoire, à l'instar du verre. Ce matériau est environ une fois et demie plus dur que l'acier inoxydable et deux fois et demie plus résistant que le titane, tout en conservant sa capacité à se déformer sans dommage. Cependant, le métal liquide présente un inconvénient : bien qu'il conduise la chaleur, il le fait nettement moins bien que de nombreux métaux traditionnels. Il n'est donc pas le matériau idéal pour dissiper l'énergie thermique.
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