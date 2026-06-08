Publié le: 08/06/2026 @ 14:59:21: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Microsoft a clarifié sa stratégie future concernant les exclusivités Xbox. Selon Matt Booty , directeur du contenu chez Xbox Game Studios, l'entreprise maintiendra une politique multiplateforme, avec des titres multijoueurs et des jeux en ligne toujours disponibles sur plusieurs plateformes. Parallèlement, Xbox conservera son positionnement distinctif afin de fidéliser les utilisateurs à sa console. Dans une interview accordée à Gamertag Radio, Booty a expliqué que Microsoft souhaite continuer à inciter les joueurs à acheter une Xbox sans revenir sur ses engagements. Désormais, les sorties seront systématiquement annoncées avec une spécification claire des plateformes dès que leur date de sortie sera confirmée. L'objectif est de garantir la transparence des systèmes disponibles dès le départ. Booty n'a pas détaillé la catégorisation des jeux, mais a évoqué une approche au cas par cas : Microsoft évaluera chaque jeu individuellement et choisira la stratégie de plateforme la plus adaptée sur le long terme, plutôt que de réagir à court terme.
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