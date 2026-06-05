La mémoire vive de 8 Go fait son grand retour sur les ordinateurs portables

Jusqu'à récemment, on pensait que 16 Go de RAM deviendraient la norme pour les ordinateurs portables de milieu et haut de gamme. Cependant, la situation du marché évolue, de plus en plus de fabricants optant à nouveau pour des configurations avec seulement 8 Go de mémoire. Le MacBook Neo en est un bon exemple : malgré son boîtier en aluminium, son design moderne et son processeur basé sur la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, il ne dispose que de 8 Go de RAM. Bien que la décision d’Apple ait suscité quelques débats, de nombreux testeurs ont conclu que cette configuration restait suffisante pour une utilisation basique. Les fabricants d'appareils Windows commencent désormais à adopter une approche similaire. Lors du Computex 2026, plusieurs nouveaux modèles ont été présentés qui, malgré leur apparence attrayante et leurs composants modernes, offrent seulement 8 Go de RAM.
Parmi eux figurait le nouveau Dell XPS 13, proposé à partir de 699 $. Cet ordinateur est équipé d'un processeur Intel Core série 3 de la famille Wildcat Lake et de 8 Go de RAM en configuration de base. Acer, de son côté, a présenté le modèle Swift Air 14 doté d'un processeur Core 5, d'un SSD de 512 Go et de la même quantité de RAM. Chuwi rejoint également ce groupe avec son UniBook, dont le prix devrait avoisiner les 449 dollars. L'appareil sera équipé d'un processeur Intel Core série 3 304, de 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM. De manière intéressante, Microsoft a également opté pour une approche similaire : le nouveau Surface Laptop 13 pouces pour entreprises est proposé à partir de près de 1 300 dollars et offre lui aussi 8 Go de mémoire en configuration de base. Cependant, tous les fabricants ne suivent pas cette voie. Lenovo propose encore certains modèles avec 16 Go de RAM en standard, même s'ils sont sensiblement plus chers que les modèles concurrents. On pourrait avoir l'impression que les fabricants tentent de maintenir des prix attractifs pour les ordinateurs portables malgré la hausse du coût des composants et la forte demande en mémoire utilisée dans les projets d'intelligence artificielle.
Comparé à il y a deux ans, le marché connaît un recul surprenant, car il n'y a pas si longtemps, la plupart des acteurs du secteur affirmaient que 16 Go devraient être le nouveau minimum pour les ordinateurs modernes.
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Comparé à il y a deux ans, le marché connaît un recul surprenant, car il n'y a pas si longtemps, la plupart des acteurs du secteur affirmaient que 16 Go devraient être le nouveau minimum pour les ordinateurs modernes.
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