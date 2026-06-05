Les spécifications de l'iPhone 18 Pro ont été dévoilées.

D'après des sources internes, Apple finalise progressivement le design et les caractéristiques des futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, réduisant ainsi la probabilité de changements radicaux dans la gamme à court terme. Le site Ice Universe a indiqué que l'iPhone 18 Pro Max aura une épaisseur de 8,75 mm, identique à celle de l'iPhone 17 Pro Max. Cela laisse penser que le design extérieur des appareils de nouvelle génération restera globalement inchangé, d'autant plus qu'Apple se concentre actuellement sur son premier smartphone pliable, dont le nom serait iPhone Ultra.
Il a été précédemment annoncé que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient équipés de dalles OLED Samsung M16. Ces matrices 10 bits remplacent le matériau OLED fluorescent bleu par un matériau phosphorescent bleu, ce qui devrait améliorer considérablement l'efficacité énergétique de l'écran. Cependant, selon d'autres sources, ces appareils ne disposeront pas d'un véritable écran OLED double couche, où deux matrices OLED RVB sont superposées pour augmenter significativement la luminosité. Apple pourrait néanmoins implémenter une version simplifiée de cette technologie en ajoutant une couche supplémentaire de sous-pixels bleus. En définitive, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seront dotés d'écrans OLED LTPO+, capables d'ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les jeux et le défilement fluide à 1 Hz pour l'affichage de contenu statique, optimisant ainsi l'efficacité énergétique.
Il a été précédemment annoncé que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient équipés de dalles OLED Samsung M16. Ces matrices 10 bits remplacent le matériau OLED fluorescent bleu par un matériau phosphorescent bleu, ce qui devrait améliorer considérablement l'efficacité énergétique de l'écran. Cependant, selon d'autres sources, ces appareils ne disposeront pas d'un véritable écran OLED double couche, où deux matrices OLED RVB sont superposées pour augmenter significativement la luminosité. Apple pourrait néanmoins implémenter une version simplifiée de cette technologie en ajoutant une couche supplémentaire de sous-pixels bleus. En définitive, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seront dotés d'écrans OLED LTPO+, capables d'ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les jeux et le défilement fluide à 1 Hz pour l'affichage de contenu statique, optimisant ainsi l'efficacité énergétique.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité