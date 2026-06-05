Elon Musk a un projet fou : il veut entourer la Terre de 100 000 satellites.

Elon Musk place la barre encore plus haut. Lors d'une rencontre avec Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, Elon Musk a présenté sa vision du développement futur de SpaceX. Il a indiqué que l'entreprise prévoyait de lancer environ 100 000 satellites en orbite, un nombre qui pourrait finalement être supérieur. Selon Musk, les années à venir verront une augmentation spectaculaire de la demande en transmission de données. Le développement de l'intelligence artificielle, des systèmes autonomes et de la robotique nécessitera une infrastructure de communication dont les paramètres dépasseront largement les capacités des réseaux actuels. C’est pourquoi Starlink n’a pas vocation à rester un projet fournissant Internet dans des zones difficiles d’accès. SpaceX le conçoit comme la pierre angulaire d’une future infrastructure numérique mondiale. Un élément clé de ce plan réside dans les nouveaux satellites Starlink V3. Leur mise en orbite devrait débuter cette année grâce à la fusée Starship. Musk affirme que cette nouvelle génération sera 10 à 20 fois plus performante que les modèles actuels. Ces améliorations impacteront quasiment tous les aspects du système, du débit à la latence de transmission. Les satellites V3 sont conçus pour fournir un accès internet à très haut débit (gigabit par seconde). SpaceX annonce également une augmentation significative de la capacité totale du réseau. Selon les estimations d'Elon Musk, la nouvelle architecture pourrait offrir une bande passante jusqu'à 100 fois supérieure à celle de l'infrastructure Starlink actuelle. De nouveaux circuits intégrés, conçus spécifiquement pour cette génération de satellites, devraient également jouer un rôle important. Le PDG de SpaceX affirme que les solutions utilisées surpassent les normes actuelles du secteur.
L'aspect le plus surprenant de la vision de SpaceX concerne cependant la prochaine étape de son développement. Musk a évoqué de futurs centres de données orbitaux qui pourraient fonctionner directement dans l'espace. Dans un tel scénario, le nombre d'installations liées aux activités de l'entreprise pourrait atteindre des niveaux aujourd'hui presque inimaginables. D'après lui, une telle infrastructure pourrait comprendre jusqu'à un million de satellites et autres unités orbitales. À titre de comparaison, on compte actuellement environ 15 000 satellites actifs, tous opérateurs confondus. Ces projets ambitieux illustrent la vision de SpaceX quant à l'avenir d'Internet, de l'intelligence artificielle et du traitement des données. Les déclarations de Musk interviennent alors que SpaceX est en pourparlers avec des investisseurs potentiels en vue de son introduction en bourse. Selon le milliardaire, l'entreprise entre désormais dans une phase qui nécessitera des investissements financiers considérablement plus importants. L'expansion de Starlink, le développement de la fusée Starship et la construction de nouveaux systèmes orbitaux exigeront des dizaines de milliards de dollars de capitaux. C'est précisément pourquoi SpaceX présente de plus en plus activement sa vision d'avenir aux investisseurs institutionnels.
L'annonce du franchissement du cap des 100 000 satellites a surpris certains observateurs du secteur spatial. Il y a quelques mois à peine, Gwynne Shotwell, PDG de SpaceX, laissait entendre que le nombre cible de satellites Starlink pourrait se situer entre 15 000 et 20 000. Les nouvelles déclarations d'Elon Musk montrent que l'entreprise envisage un scénario d'expansion beaucoup plus ambitieux. On ignore également si les 100 000 unités en question comprennent uniquement les satellites internet traditionnels ou le service Starlink Direct to Cell, en pleine évolution, qui permet aux smartphones de se connecter directement aux satellites sans passer par des stations de base terrestres. Ou s'agit-il simplement d'un coup marketing avant l'introduction en bourse ?
L'aspect le plus surprenant de la vision de SpaceX concerne cependant la prochaine étape de son développement. Musk a évoqué de futurs centres de données orbitaux qui pourraient fonctionner directement dans l'espace. Dans un tel scénario, le nombre d'installations liées aux activités de l'entreprise pourrait atteindre des niveaux aujourd'hui presque inimaginables. D'après lui, une telle infrastructure pourrait comprendre jusqu'à un million de satellites et autres unités orbitales. À titre de comparaison, on compte actuellement environ 15 000 satellites actifs, tous opérateurs confondus. Ces projets ambitieux illustrent la vision de SpaceX quant à l'avenir d'Internet, de l'intelligence artificielle et du traitement des données. Les déclarations de Musk interviennent alors que SpaceX est en pourparlers avec des investisseurs potentiels en vue de son introduction en bourse. Selon le milliardaire, l'entreprise entre désormais dans une phase qui nécessitera des investissements financiers considérablement plus importants. L'expansion de Starlink, le développement de la fusée Starship et la construction de nouveaux systèmes orbitaux exigeront des dizaines de milliards de dollars de capitaux. C'est précisément pourquoi SpaceX présente de plus en plus activement sa vision d'avenir aux investisseurs institutionnels.
L'annonce du franchissement du cap des 100 000 satellites a surpris certains observateurs du secteur spatial. Il y a quelques mois à peine, Gwynne Shotwell, PDG de SpaceX, laissait entendre que le nombre cible de satellites Starlink pourrait se situer entre 15 000 et 20 000. Les nouvelles déclarations d'Elon Musk montrent que l'entreprise envisage un scénario d'expansion beaucoup plus ambitieux. On ignore également si les 100 000 unités en question comprennent uniquement les satellites internet traditionnels ou le service Starlink Direct to Cell, en pleine évolution, qui permet aux smartphones de se connecter directement aux satellites sans passer par des stations de base terrestres. Ou s'agit-il simplement d'un coup marketing avant l'introduction en bourse ?
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